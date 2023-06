Ein Auto brennt

AdoraPress/M. Golejewski Polizeieinsatz am abgeriegelten Lene-Voigt-Park in Leipzig

Nach der Verkündung mehrjähriger Haftstrafen gegen die vier Angeklagten im sogenannten Antifa-Ost-Verfahren hat es noch am Mittwoch abend in mehreren deutschen Städten Proteste gegen das Urteil gegeben. Die im Vorfeld von Politikern, Polizeivertretern und Medien herbeigeredeten »Ausschreitungen« blieben allerdings vorerst aus.

In Leipzig kam es am Abend zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der in erheblicher Stärke aufmarschierten Polizei. Diese wollte lediglich eine stehende Kundgebung zulassen, einen Demonstrationszug aber unterbinden. Zur Begründung verwies sie auf das vermummte und teils »militante« Erscheinungsbild der Demonstrierenden, die auch »Schutzbewaffnung« wie etwa spezielle Handschuhe mitgeführt hätten. Die angekündigte Teilnehmerzahl von 150 sei mit dann 800 Versammelten außerdem »eklatant überschritten« worden. Nach der Versammlung hätten die Teilnehmer versucht, die Absperrungen der Polizei zu durchbrechen. Auf einen Polizeihubschrauber sei ein Laserpointer gerichtet worden. Im Stadtteil Connewitz brannte in der Nacht ein Auto. Ein Zusammenhang zum Demonstrationsgeschehen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Drei Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden. Insgesamt verlief die Nacht in Leipzig, wo am Sonnabend eine große Solidaritätsdemo für die verurteilten Antifaschisten stattfinden soll, weitgehend ruhig.

In Hamburg gingen Polizeieinheiten gewaltsam gegen Demonstrierende vor. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Greiftrupps der Polizei Knüppel und Pfefferspray einsetzen, bevor sie mehrere Personen festnahmen. In Berlin verletzten teilweise enthemmt prügelnde Polizisten mehrere Teilnehmer eines Demonstrationszuges, an dem sich etwa 800 Menschen beteiligten. In Frankfurt-Bockenheim demonstrierten spontan und unangemeldet 150 Personen gegen das Urteil. Der Aufzug, bei dem auch Pyrotechnik gezündet wurde, verstand sich nach Angaben einer Sprecherin als ein Zeichen der Auflehnung gegen den Repressionsapparat. In anderen Städten verliefen weitere kleinere Protestversammlungen ohne Zwischenfälle. In Dortmund fand eine Kundgebung mit 200 Personen statt.

Vor dem Hintergrund der »Tag X«-Demonstration am kommenden Samstag in Leipzig hat das sächsische Innenministerium die Einrichtung eines »Kontrollkreises« für die Dauer von 48 Stunden angeordnet. Dort könnten verdachtsunabhängige Kontrollen von Personen durchgeführt werden. Auch der Anreiseverkehr per Zug und Autobahn soll kontrolliert werden, um unliebsame Demonstranten abzufangen. Über ein im Raum stehendes Verbot der Demonstration wurde noch nicht entschieden.

Am Mittwoch abend hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass die Hauptangeklagte Lina E. nach der Aussetzung des Haftbefehls vorerst freikommt. Ihr Verteidiger Ulrich von Klinggräff hatte umgehend Revision gegen das Urteil beantragt. Diese wurde vom Gericht zugelassen. Das Gericht verwahrte sich am Donnerstag gegen Spekulationen, warum der Haftbefehl gegen die Studentin außer Vollzug gesetzt wurde. Sprecher Torsten Umbach sprach von einem üblichen Verfahren für nicht vorbestrafte Beschuldigte. Wer das erste Mal eine Strafe verbüße, werde zudem in der Regel nach zwei Drittel der Zeit entlassen, wenn er sich gut geführt habe und keine besondere Gefahr von ihm ausgehe. »Der Haftbefehl ist nicht aufgehoben, sondern außer Vollzug gesetzt«, stellte Umbach klar.

Die Verteidigung hatte Freisprüche gefordert und in dem Prozess die Anwendung des Feindstrafrechts und eine umfassende Beweislastumkehr kritisiert. Der Haftbefehl wird gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. E. muss sich nun zweimal pro Woche bei der Polizei melden, darf den in der Akte vermerkten Wohnsitz nur mit Zustimmung des Gerichts wechseln und muss nach ihrem Reisepass auch ihren Personalausweis abgeben. Auch eine Rheumaerkrankung wurde berücksichtigt, die sich während der Untersuchungshaft durch verspätete Behandlung verschlimmert hatte. Die Reststrafe müsste E. verbüßen, wenn das Urteil rechtskräftig wird.

E. war vor dem Oberlandesgericht am Mittwoch zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden, drei Mitangeklagte erhielten Haftstrafen bis zu zweieinhalb Jahren, drei Jahren sowie drei Jahren und drei Monaten. Alle vier wurden wegen ihnen vorgehaltenen Angriffen auf Neonazis in den Jahren 2018 bis 2020 und damit verbunden der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 StGB verurteilt. Sie hatten konsequent zu den Vorwürfen geschwiegen und die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden verweigert.