Bündnis gegen Iran

Azerbaijani Presidency Handout/Anadolu Agency/AFP Mehr als ein warmer Händedruck: Die Staatschefs Israels und Aserbaidschans, Isaac Herzog (l.) und Ilham Alijew (Baku, 30.5.2023)

Die autoritär regierte Erbmonarchie Aserbaidschan ist einer der wichtigsten Partner Israels in der Region. Am Dienstag fand Präsident Isaac Herzog Zeit für einen Kurzbesuch in der ehemaligen Sowjetrepublik. Beim Treffen mit seinem Amtskollegen Ilham Alijew in Baku wurden, wenn man den offiziellen Verlautbarungen glauben will, nur oberflächliche Höflichkeiten ausgetauscht. Alijew dankte dem Gast für die umfangreiche Belieferung mit technologisch hochentwickelten Waffen, die schon seit vielen Jahren stattfinde. Das helfe Aserbaidschan, seine »Verteidigungskapazitäten zu modernisieren« und »unsere Staatlichkeit, unsere Werte, unsere nationalen Interessen und unsere territoriale Integrität zu schützen«. Aserbaidschan versorgt Israel zum Ausgleich seiner Handelsbilanz mit 30 bis 40 Prozent seines Erdölbedarfs. Damit ist der zionistische Staat der größte Einzelkunde der Kaukasusrepublik.

Waffen im Zentrum

Im Gegenzug lobte Herzog die Regierung in Baku als langjährigen »strategischen Verbündeten« und Pfeiler einer sich entwickelnden »Allianz des Friedens und der Sicherheit« gegen den »destabilisierenden Einfluss Irans in der Region«. Aserbaidschan teilt mit der Islamischen Republik eine 765 Kilometer lange Landgrenze. Hinzu kommt, dass dort nach unterschiedlichen Schätzungen bis zu 25 Millionen Aserbaidschaner (»Aseris«) leben. Das wäre mehr als ein Viertel der iranischen Bevölkerung.

Herzogs Besuch in Aserbaidschan steht offenbar im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Israel gegenwärtig große internationale Anstrengungen unternimmt, um wenigstens politische, möglichst auch materielle Unterstützer für Militärschläge gegen die iranischen Atomanlagen zusammenzubringen. Die wichtigsten Vereinbarungen, die während des Staatsbesuchs abgeschlossen wurden, betreffen jedoch die medizinische Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck wurde der Präsident von Gesundheitsminister Mosche Arbel, einem Vertreter der orthodoxen Schas-Partei, begleitet. Der damalige israelische Verteidigungsminister Benjamin Gantz war zuletzt im Oktober vorigen Jahres nach Baku gekommen. Außenminister Eli Cohen folgte in der zweiten Aprilhälfte mit einem dreitägigen Besuch.

Israel hatte gleich nach der einseitigen und rechtswidrigen Unabhängigkeitserklärung Aserbaidschans im Oktober 1991 – noch vor der Auflösung der Sowjetunion – mit der systematischen Anknüpfung von Kontakten begonnen. Die Geschäfte der israelischen Rüstungsindustrie mit Baku stehen im Mittelpunkt der »Sicherheitspartnerschaft«, die seither entwickelt wurde. 70 Prozent der aserbaidschanischen Waffenimporte kommen aus Israel. Es geht um modernste Kriegstechnik, darunter bewaffnete Drohnen, Raketen und Flugabwehrsysteme.

In der Realität hat Aserbaidschan nur einen einzigen Feind: das benachbarte Armenien. Dieses hatte 1992–1994 im ersten Krieg um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Enklave Berg-Karabach erhebliche Teile des aserbaidschanischen Territoriums besetzt. Israels Waffen ermöglichten deren Rückeroberung im Revanchekrieg, den Aserbaidschan im Herbst 2020 führte. Die Zahl der getöteten Soldaten auf beiden Seiten wird auf mehr als 6.000 geschätzt.

Während dieses Krieges und seither nahmen die israelischen Waffenlieferungen weiter zu. Das hat neben geopolitischen Aspekten auch einen wirtschaftlichen Hintergrund: Aserbaidschan nimmt ungefähr 17 Prozent des israelischen Waffenexports auf. Bei den zahlreich gelieferten »Kamikazedrohnen«, denen ein hoher Anteil an Bakus Sieg im zweiten Berg-Karabach-Krieg 2020 zugeschrieben wird, soll Aserbaidschan der erste ausländische Staat gewesen sein, der diese neu entwickelten Flugkörper erhalten hat. Offiziell behauptet Israel dennoch, in dem jahrzehntelangen militärischen Konflikt zwischen den beiden Kaukasusstaaten neutral geblieben zu sein.

Beim Abhören vorn

Ein vor allem aus israelischer Sicht zentraler Aspekt der Beziehungen zu Aserbaidschan ist die mit den Jahren immer enger gewordene Kooperation auf dem Gebiet der militärischen Aufklärung und des Informationsaustausches. Wahrscheinlich unterstützen die weltweit führenden Firmen Israels die Regierung in Baku auch bei der »Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit«, insbesondere mit Abhörtechnik. Ein weiteres Gebiet, auf dem man seit kurzer Zeit zusammenarbeite, sei die »Cybersecurity«, sagte Alijew beim Treffen mit Herzog. Die große Erfahrung israelischer Unternehmen helfe seinem Staat bei der »Ausbildung der jungen Generation«, die ein »grundlegender Faktor zur Erreichung unserer Ziele und zu unserem Schutz vor Bedrohungen« sei.

Israelische Medien schrieben anlässlich des Besuchs über »ausländische Berichte« – das ist eine normale Form, die Militärzensur zu umgehen –, nach denen Aserbaidschan es Israel vermutlich gestattet, Stützpunkte auf seinem Boden zu benutzen. Von diesen aus könnten den zitierten Spekulationen zufolge Aufklärungsflüge gegen Iran unternommen und Geheimdienstagenten dorthin eingeschleust werden, »um sein Atomprogramm zu stören«. Falls Israel sich entschließen sollte, Luftangriffe gegen Ziele in Iran zu unternehmen, würde der Zugang zu Stützpunkten in Aserbaidschan diese Aufgabe erheblich erleichtern.

Die Regierung in Teheran erhebt derartige Vorwürfe gegen das Nachbarland schon seit vielen Jahren und behauptet außerdem, dass dort »Terroristen« Starträume für Anschläge und Überfälle in Iran gewährt würden. Aserbaidschan hat diese Anschuldigungen jedoch immer wieder zurückgewiesen.