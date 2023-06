Nardus Engelbrecht/AP Photo/dpa Auf weitere gute Zusammenarbeit: Der russische Außenminister Lawrow mit seiner Amtskollegin Pandor am Donnerstag in Kapstadt

Der Gipfel verspricht spannend zu werden: Am Donnerstag trafen sich die BRICS-Außenminister zur Vorbereitung auf das Treffen der Ländergruppe im August. Auch der russische Vertreter Sergej Lawrow wurde in Kapstadt erwartet, er bereist derzeit mehrere afrikanische Länder. Die südafrikanische Opposition hatte im Vorfeld schon einmal verkündet, was sie mit dessen Chef, Präsident Wladimir Putin, vorhat, sollte er trotz des vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ausgestellten Haftbefehls anreisen: Sie habe rechtliche Schritte eingeleitet, erklärte die Demokratische Allianz, um sicherzugehen, dass die Regierung Putin an den IStGH in Den Haag übergeben werde, sollte er »Südafrika betreten«. Als Mitgliedstaat ist das Land verpflichtet, bei dessen Festnahme zu kooperieren. Nachdem das Außenministerium diese Woche bereits den Teilnehmern des BRICS-Gipfels diplomatische Immunität garantiert hatte, folgte am Donnerstag die offizielle Einladung an alle Staats- und Regierungschefs.

Ungeachtet dieses Hintergrunds gingen die Vorbereitungen in Kapstadt weiter. Ganz oben auf der Liste bei dem Ministertreffen stand die Frage, ob Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und 17 andere, die einen Antrag auf Aufnahme in die BRICS gestellt haben, zugelassen werden sollen. Bislang gehören zu der Ländergruppe Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zudem wollten die Minister über Themen wie Armut und globale Ungleichheit beraten. Beschlüsse werden dann während des Gipfeltreffens vom 22. bis 24. August getroffen.

Das Zusammenkommen werde auch dazu dienen, einen neuen Multilateralismus zu fördern, zeigte sich laut Telesur die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor optimistisch. Nach dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Lawrow hieß es aus Moskau zudem, dass dabei die beidseitige Absicht bestärkt worden sei, den politischen Dialog zu vertiefen, einschließlich einer engeren Koordinierung innerhalb der UNO, der BRICS, der G20 und anderer einflussreicher Gremien. Weiter wurde die afrikanische Initiative zur Lösung der Ukraine-Krise unter Führung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa erörtert. Der Umsetzung dieses geplanten Besuches in Moskau wurde »besondere Aufmerksamkeit geschenkt«, hieß es vom Außenministerium.