Occupy Gezi

Dilara Senkaya/REUTERS

In Istanbul ist am Mittwoch abend (Foto) des Beginns der Gezi-Proteste vor zehn Jahren gedacht worden. Diese entzündeten sich an dem Vorhaben der AKP-Regierung, an der Stelle des beliebten Gezi-Parks im Herzen von Istanbul ein überdimensionales Einkaufszentrum zu errichten. Als Einsatzkräfte am 28. Mai 2013 ein Sit-in mit brutaler Gewalt auflösten, gab es Protestdemonstrationen im ganzen Land. Es entstand eine breite Bewegung, die allerdings die Zerstörung des Gezi-Parks nicht abwenden konnte. (Reuters/jW)