»Sie sehen im Staat einen Dienstleister«

Camilo Freedman/ZUMA Wire/imago Breite Unterstützung für Präsidentin Castro: Anhänger der Libre-Partei in Tegucigalpa (27.1.2022)

Die Regierung von Xiomara Castro strebt eine Änderung der Steuergesetzgebung an. Was sind die wichtigsten Punkte?

Das Gesetz hat zwei zentrale Aspekte. Im ersten Block geht es überwiegend darum, die Steuerfreiheit für Unternehmen zu beenden. Dabei arbeiten wir an besserer Kontrolle und Registrierung der nationalen und internationalen Unternehmen, die in Honduras tätig sind. Im zweiten Block geht es um bessere Transparenz der Steuergesetzgebung und um internationalen Informationsaustausch. Ein zentraler Punkt ist, dass alle Honduraner Steuern zahlen. Die Regierung der Nationalen Partei hatte 2017 im Bündnis mit der wirtschaftlichen Oberschicht ein Gesetz gemacht, mit dem Unternehmen und reiche Personen ihren Firmen- beziehungsweise Wohnsitz im Ausland anmelden können, um keine Steuern zu zahlen. Zusammengefasst geht es darum, ein progressives Steuersystem zu entwickeln, in dem die, die mehr verdienen, höhere Steuern zahlen und die Armen entlastet werden.

Die Gesetze sind noch in der Phase der Ausarbeitung?

Am 8. März wurde das Vorhaben öffentlich gemacht. Dann begann der Prozess für uns als Repräsentanten der Präsidentin, dieses Gesetz breit zu diskutieren – mit den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren, Unternehmern, Arbeitern, sozialen Bewegungen. Daraus entwickelten sich noch dreizehn Veränderungen, bevor das Gesetz erstmals im Parlament vorgelegt wurde. Dort konstituierte sich ein Kreis aus Abgeordneten, der bis Mitte Mai das Gesetz nochmals in 24 Anhörungen mit insgesamt 25 gesellschaftlichen Organisationen diskutierte und Veränderungsvorschläge aufnahm. Wir gehen jetzt davon aus, dass es in den nächsten zwei Wochen erneut vorgelegt werden kann.

Welchen Widerstand gibt es?

Da muss man etwas in die Geschichte zurückgehen. In Honduras, wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas, für die einst der Begriff der »Bananenrepublik« geprägt wurde, war es das US-Kapital gewohnt, schalten und walten zu können, wie es ihm gefällt. Gab es Widerstand, wurde Gewalt angewandt und im Zweifelsfall die Regierung gestürzt. In diesem Kontext ist auch der Putsch gegen den progressiven Präsidenten Manuel Zelaya 2009 in Honduras zu sehen. Nach dem Putsch wurde eine De-facto-Steuerfreiheit für Reiche durchgesetzt. Unternehmen und die nationale Oligarchie zahlen heute keine Steuern in Honduras. Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde die arme Bevölkerung noch stärker belastet, gleichzeitig stieg die Armut.

Wer organisiert die Proteste gegen das Gesetzesvorhaben?

Es gab Mobilisierungen im Süden des Landes, vor allem im Sektor der Garnelenproduktion. Dort haben die Unternehmen bei den Arbeitern die Angst geschürt, dass sie durch das Gesetz ihre Arbeitsplätze verlieren könnten. Das ist falsch, aber mit dieser Angst arbeiten die Unternehmer. Die Mobilisierung fand am 2. Mai statt – einen Tag, bevor die Handelskammer in den Anhörungen zum Gesetzesvorhaben, die ich erwähnte, angehört wurde.

Die Präsidentin Xiomara Castro hat am 11. Mai nach einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates Untersuchungen der Proteste angekündigt. Wie ist das Verhältnis der Regierung zu den Unternehmern?

Xiomara Castro hatte versprochen, den Unternehmersektor bei allen Gesetzesvorhaben anzuhören. Dies hat sie eingehalten. Der private Unternehmenssektor war der erste, der angehört wurde und seine Kritikpunkte vorbringen konnte. Das Problem ist: Die Unternehmen in Honduras sind es gewohnt, dass der Staat als Dienstleister für ihre Geschäfte agiert. Tut er dies nicht mehr uneingeschränkt, reagieren sie mit Desinformation, Angstkampagnen und auch mit Gewalt.

Wie agiert die parlamentarische Opposition, vor allem die Nationale Partei, die Honduras nach dem Putsch 2009 bis 2022 regierte?

Sie versuchen, alle Vorhaben der Regierung zu blockieren, eine konstruktive Oppositionspolitik betreiben sie nicht. Selten stimmen sie mit der Regierung, wie beim Gesetz über das Ende der Privatstädte – der ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, Sonderentwicklungszonen für Entwicklung und Arbeit, jW) – Anfang letzten Jahres, was eine der ersten Maßnahmen der neuen Regierung war. Aber das war Taktik – hintenherum versuchen sie weiterhin, das angestrebte Ende der ZEDE zu unterlaufen.