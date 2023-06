Lauterbachs Sternstunden

Stefan Boness/IPON »Man muss vorsichtig sein, dass man hier nicht mit Superlativen arbeitet« (Karl Lauterbach)

Und siehe, es war sehr gut. Nach Beratungen zur »Krankenhausreform« trat der Bundesgesundheitsminister mit vier Amtskollegen aus den Ländern am Donnerstag in Berlin vor die Kameras, und alle fünf waren hellauf begeistert. »Man muss vorsichtig sein, dass man hier nicht mit Superlativen arbeitet«, hob Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) an. Parteikollegin Melanie Schlotzhauer aus Hamburg rief dennoch eine »Sternstunde für unsere Krankenhäuser« aus, ihr Nachredner konnte die Wortwahl nur übernehmen.

Diskutiert hatten die fünf Minister einen ersten Gesetzentwurf. »90 Prozent der Ziele« wurden laut Lauterbach geteilt. Über die »Grundstruktur« der »Reform« sei Einigkeit erzielt worden. Insbesondere habe man sich auf »Leistungsgruppen« verständigen können. Diesen könnten »weit über 95 Prozent der in den Krankenhäusern behandelten Fälle«, zugeordnet werden, führte der Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann (CDU), aus. Das sei »in Wahrheit der harte Parameter der Krankenhausplanung«. Dann nuschelte er Namen zweier Firmen, die in seinem Vorreiterland die Entwicklung der Leistungsgruppen besorgt hätten.

Weitere »Eckpunkte« sollen bis zur Sommerpause festgelegt und im Herbst schließlich das Gesetz ins Parlament eingebracht werden. Es soll der Kooperation zwischen Bund und Ländern eine »ganz neue Qualität« verleihen (Schlotzhauer) beziehungsweise »die Krankenhausplanung, die Ländersache bleiben wird, und die Betriebskostenfinanzierung durch den Bund endlich zusammenbringen« (Laumann).

Manches klang nach Erlösungsphantasien bei diesem Pressetermin, dabei soll mit dem Vorhaben nur Allerschlimmstes verhindert werden. Ein Viertel der Kliniken steht laut Lauterbach vor dem Ruin, am Donnerstag nannte er »viele existentiell bedroht«. Zu retten wären sie für den Minister allenfalls durch die »Reform«. Die Profitorientierung, Grundübel des Gesundheitssystems, wird von der allerdings höchstens hasenherzig angegangen, mit der Einführung von »Vorhaltepauschalen« nämlich, die dem Problem nicht gerecht werden.