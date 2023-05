Sichere Sache

Ankara. Galatasaray Istanbul ist zum 23. Mal türkischer Meister. Der Klub gewann am Dienstag 4:1 bei Ankaragücü und hat den Titel damit schon zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Süperlig sicher. Vor dem Derby gegen Fenerbahce am Sonntag haben die Löwen zwar nur fünf Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen, die drei Zähler am letzten Spieltag sind aber bereits sicher: Da hätte Galatasaray laut Spielplan gegen Hatayaspor gespielt – wegen der schweren Erdbebenkatastrophe ist das Team allerdings vom Spielbetrieb zurückgezogen worden, und alle Partien werden mit 3:0 für den Gegner gewertet. Für Galatasaray ist es die erste Meisterschaft seit 2019. (dpa/jW)