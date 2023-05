Das erste Mal

Paris. Mitfavorit Daniil Medwedew ist bei den French Open sensationell bereits in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten gescheitert. Der ATP-Weltranglistenzweite aus Russland unterlag am Dienstag nach mehr als vier Stunden dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild mit 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Medwedew hatte erst kurz vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris beim Masters 1.000 in Rom den ersten Sandtitel in seiner Karriere gewonnen. Für den 172. der Weltrangliste Seyboth Wild war es das erste Spiel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers überhaupt. (dpa/jW)