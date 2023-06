Printrückzug eingeleitet

Daniel Bockwoldt/dpa

Es war eine kurze Meldung, die kaum Beachtung fand: Der Tagesspiegel berichtete am vergangenen Donnerstag, dass die B. Z. am Sonntag Ende Juli eingestellt wird. Das Boulevardblatt B. Z. selbst sei nicht betroffen, es erscheine weiterhin von Montag bis Sonnabend. Es ist kein Zufall, dass es es das Verlagshaus Axel Springer ist, das diese Entscheidung getroffen hat. Gehört Konzernchef Mathias Döpfner doch seit langem zu denen, die immer wieder das Ende der gedruckten Zeitung voraussagen.

Erst im Januar hat der Springer-Boss für sein Haus das Ziel ausgegeben, »die digitale Transformation zu vollenden und aus Axel Springer ein reines Digitalunternehmen zu machen«. Es sei »völlig klar, dass es eines Tages keine gedruckte Bild-Zeitung, keine gedruckte Welt und überhaupt keine gedruckte Zeitung mehr im Hause Axel Springer geben wird«, erklärte er damals der Nachrichtenagentur dpa. Die gedruckte Auflage von Bild ist mittlerweile unter eine Million gefallen, während der Verkauf der elektronischen Ausgabe ­(E-Paper) zunahm.

Die gedruckten Auflagen sinken seit Jahren. 1995 betrug die verkaufte Auflage deutscher Tages- und Sonntagszeitungen noch rund 30,2 Millionen Exemplare. Im vergangenen Jahr lag sie bei nur noch bei rund 12,3 Millionen Stück. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Druckereien. Im April machte die Gewerkschaft Verdi Pläne des Springer-Verlags publik, den Druckstandort Ahrensburg zu schließen. Im August 2024 soll der Betrieb dort eingestellt werden. Rund 100 Beschäftigte sind betroffen.

Die Druckerei liefert bisher unter anderem Regional- und Teilauflagen der Springer-Blätter Bild, Bild am Sonntag, Welt und Welt am Sonntag sowie auch die frühere Springer-Zeitung Hamburger Abendblatt, die heute zur Funke-Mediengruppe gehört. Zur Begründung für die Schließung verwies der Konzern auf eine »nicht gegebene wirtschaftliche Perspektive«. Diese ergebe sich vor allem aus einer besonderen Situation durch die Abhängigkeit von Versorgungstechnik der Prinovis, eines weiteren Druckunternehmens in Ahrensburg. Es gehört zum Bertelsmann-Konzern, der den Standort Ende Januar 2024 dicht machen will.

Die Schließung in Ahrensburg ist kein Einzelfall. »In den vergangenen Monaten mussten eine Reihe von Druckereien schließen«, erklärte Jan Schulze-Husmann, Gewerkschaftssekretär im Bereich Druck, Verlage, Papier und Industrie bei Verdi, am Mittwoch gegenüber jW. Er sprach von einer »fatalen Tendenz«. Der Rückgang der Printauflagen bei den Zeitungen sei allerdings nur eine Ursache. Oft habe man es vielmehr mit Tarifflucht und Auslagerungen zu tun, also mit dem Versuch der Verlage, Kosten zu reduzieren. »Von tarifgebundenen Druckereien mit kämpferischen Belegschaften werden die Aufträge in tariflose Buden verlagert«, so Schulze-Husmann.

So sei es zum Beispiel bei der Druckerei der Ostsee-Zeitung in Rostock gelaufen. Der Verlag habe den Betrieb, dessen Belegschaft streikerfahren gewesen sei, Ende März dichtgemacht. Die Zeitung wird seitdem in Neubrandenburg gedruckt, von einer Druckerei, für die kein Tarifvertrag gilt. Rund 45 Beschäftigte wurden in die Erwerbslosigkeit geschickt. Ähnlich sei es im Frühjahr 2021 bei der Neuen Westfälischen in Bielefeld gelaufen. Der Verlag schloss sein Druckzentrum, die Zeitung kommt seitdem aus Druckereien, die ohne Tarifbindung produzieren.

Schulze-Husmann kritisiert, dass die Verleger keine vernünftige Strategie haben, um den Prozess der Digitalisierung zu gestalten. Von manchen werde die gedruckte Zeitung »regelrecht kaputt geredet«. Der Verdi-Sekretär ist davon überzeugt, dass »beides eine Zukunft hat – Print und Digital«. Die gedruckte Zeitung sei ein Kulturgut und werde überleben, auch wenn sich die Gewohnheiten beim Medienkonsum geändert hätten. »Wir werden auch in Zukunft ohne Zweifel Druckereien mit gutem Fachpersonal benötigen«, so Schulze-Husmann.