Twitter droht Brüssel

Niyi Fote/TheNews2/IMAGO »Man kann weglaufen, aber man kann sich nicht verstecken« (EU-Kommissar Thierry Breton)

Twitter verlässt den Kreis der Unterzeichner des freiwilligen Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation im Internet. Das erklärte der zuständige EU-Kommissar, Thierry Breton, am vergangenen Freitag auf Twitter. Zwar hatte der Chef des Kurznachrichtendienstes, Elon Musk, nach der kostspieligen Übernahme im vergangenen Jahr beteuert, sich an die Spielregeln der EU halten zu wollen. Glaubwürdig war das jedoch nicht, und im Rahmen des Kodex fiel Twitter bislang nur negativ auf.

Hoffen auf andere Staaten

So verpflichten sich die derzeit 34 teilnehmenden Unternehmen in insgesamt 44 Bereichen, Fortschritte zu erzielen und regelmäßig einen entsprechenden Bericht bei der Kommission einzureichen. Es geht dabei unter anderem darum zu verhindern, dass mit Desinformationen Werbeeinnahmen generiert werden; politische Werbung kenntlicher zu machen und dafür zu sorgen, dass es weniger gefälschte Konten, verstärkende Bots und Deepfakes gibt. Die Kommission hatte bereits im Februar, als die letzten Berichte eingereicht wurden, bemängelt, jener von Twitter bleibe deutlich hinter den anderen zurück.

Insofern kommt der Austritt nicht überraschend, unmittelbare Auswirkungen hat er nicht. Allerdings zeigt der Schritt einmal mehr, dass die großen Anbieter digitaler Dienste nicht ohne weiteres bereit sind, sich der EU-Digitalmarktregulierung zu unterwerfen. Sie suchen die Machtprobe. Dabei gilt ihr Widerstand nicht freiwilligen Vereinbarungen wie dem Kodex gegen Desinformation – die letztlich nicht viel mehr sind als Gratiswerbung –, sondern handfesten, sanktionsbewährten und vermeintlich profitschädigenden Vorschriften, wie sie im Digital Services Act (DSA) und dem AI Act enthalten sind.

Die Vorgaben des DSA sollen ab Ende August für 19 »sehr große« Onlineplattformen und Suchmaschinen gelten und enthalten neben Regeln zur Bekämpfung von Desinformation auch Vorgaben zu Jugendschutz, Tracking und personalisierter Werbung sowie algorithmischer Transparenz. Das AI Act muss noch zwischen den EU-Institutionen ausverhandelt werden und soll einen regulatorischen Rahmen für die Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen darstellen. Im internationalen Vergleich würde die Digitalökonomie durch diese Rechtsakte in der EU recht streng reguliert werden. In Brüssel hofft man darauf, dass andere Staaten des Westblocks nachziehen und ähnliche Regeln erlassen.

Danach sieht es bislang allerdings nicht aus, die entsprechenden Gesetze in den USA, Großbritannien oder Kanada sind butterweich und zielen vor allem darauf ab, die eigenen Digitalkonzerne zu fördern und den heimischen Standort zu stärken. Derweil erhöht Big Tech den Druck auf die EU, auf diesen Kurs umzuschwenken. So hat Google seinen KI-Chatbot »Bard« bereits fast überall auf der Welt an den Start gebracht, aber die EU mit Verweis auf rechtliche Unklarheiten ausgeklammert. Samuel Altman, der Chef von Open AI, dem Unternehmen hinter Chat-GPT, spielte vergangene Woche während seiner Tour durch Europa, auf der er auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkam, offen mit dem Gedanken, sich aus der EU zurückzuziehen, sollte die KI-Regulierung zu streng ausfallen. Nun legt Twitter nach.

Breton gibt sich kämpferisch

Wie standhaft die Kommission angesichts der zunehmenden Boykottdrohungen aus dem Silicon Valley ist, muss sich zeigen. EU-Kommissar Breton gab sich erst mal kämpferisch: Twitter könne sich von den Unterzeichnern des Kodex verabschieden. »Aber die Verpflichtungen bleiben. Man kann weglaufen, aber man kann sich nicht verstecken«, twitterte er Twitter hinterher. Mit Blick auf das bevorstehende Inkrafttreten der DSA-Vorgaben betonte er: »Unsere Teams werden auf die Durchsetzung vorbereitet sein«. Wie streng Regeln und Durchsetzung im Endeffekt tatsächlich ausfallen werden, ist aber noch unklar. Vieles hängt von delegierten Rechtsakten ab, an denen in Brüssel noch gearbeitet wird.

Die öffentlichkeitswirksame Empörung aus der Politik über Twitter war indes am Wochenende auch in der BRD groß. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zum Beispiel erläuterte, »Desinformation, Lügen und Propaganda befeuern Hass und sind Gift für die Demokratie«; das Vorgehen Twitters sei verantwortungslos.