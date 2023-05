Der große Austausch

Der Filmmanager Gaga Chkheidze aus Georgien, der Kurator und Dramaturg ­Yi-Wei Keng aus Taiwan und das ungarische Kuratorinnenkollektiv der OFF-Biennale erhalten die Goethe-Medaille 2023. Das gab das Goethe-Institut am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Die Auszeichnung soll bei einem Festakt am 28. August in Weimar verliehen werden. Die Goethe-Medaille ist ein offizielles Ehrenzeichen der Bundesrepublik und wird an Personen verliehen, »die sich in besonderer Weise für den weltweiten Kulturaustausch oder die Vermittlung der deutschen Sprache einsetzen«. (dpa/jW)