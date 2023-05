Heißes Thema

In Russland bleiben die Theaterregisseurin Jewgenija Berkowitsch und die Dramaturgin Swetlana Petrijtschuk weiterhin in Haft. Das Moskauer Stadtgericht bestätigte in einem Berufungsverfahren, dass beide bis Anfang Juli in Untersuchungshaft bleiben müssen. Wegen des Vorwurfs der »Rechtfertigung von Terrorismus« drohen beiden bis zu sieben Jahre Gefängnis. Dabei geht es um das nur mit Frauen besetzte Stück »Finist, der tapfere Falke«, das davon handelt, wie syrische Islamisten über das Internet russische Muslimas als Bräute für ihre Kämpfer rekrutieren. Nach Angaben von Berkowitsch wurde das Stück vom russischen Kulturministerium gefördert. (jW)