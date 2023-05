Portoghesi gestorben

Der postmoderne italienische Architekt Paolo Portoghesi ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren, wie die Universität La Sapienza in Rom bestätigte, an der Portoghesi gelehrt hatte. Zu Portoghesis bekanntesten Bauten zählen die Große Moschee in Strasbourg sowie die Moschee in seiner Heimatstadt Rom, das Theater Politeama in Catanzaro, die Kirche Santa Maria della Pace in Terni und die Kirche San Benedetto in Lamezia Terme. (jW)