Er will noch mal

Der Generalintendant des Humboldt Forums in Berlin, Hartmut Dorgerloh, bleibt weitere fünf Jahre an der Spitze des Kultur- und Ausstellungszentrums. Der Stiftungsrat unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) verlängerte den Vertrag des Kunsthistorikers einstimmig, wie das Humboldt Forum am Mittwoch mitteilte. Der 61jährige ist seit 2018 im Amt. Dorgerloh kündigte an, das programmatische Profil des Hauses schärfen und mehr mit internationalen Künstlern zusammenarbeiten zu wollen. Im Humboldt Forum sind die völkerkundlichen Sammlungen Berlins zusammengefasst. (dpa/jW)