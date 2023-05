Zeit für die Kleinen

Nach dem überraschenden Rücktritt von Gustavo Dudamel sucht die Pariser Oper einen neuen Musikdirektor: Bislang sei noch nicht bekannt, wer die Funktion des venezolanischen Dirigenten übernehmen werde, bestätigte die Pariser Institution. Wer die im September geplante Neuproduktion von Wagners »Lohengrin« übernehmen soll, sei ebenfalls ungewiss. Nach nur rund zwei Jahren im Amt gab der 42jährige, der als Wunderkind am Dirigentenpult gilt, vor wenigen Tagen seinen überraschenden Rücktritt bekannt. Er wolle mehr Zeit mit der Familie verbringen. Erst im Februar war bekannt geworden, dass Dudamel, der seit der Saison 2009/2010 auch an der Spitze der Los Angeles Philharmoniker steht, mit der Spielzeit 2026/27 Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker wird. In einem Interview mit dem Radiosender France Musique schloss der deutsche Intendant des Hauses, Alexander Neef, jedoch Dudamel als Gastdirigent nicht aus. (dpa/jW)