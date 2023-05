Ungleich ist Recht

Michael Weber/imago images Ein Strafsenat des Bundesarbeitsgerichts hat ungleiche Bezahlung von Leiharbeitern für rechtmäßig erklärt

Gesetze im Namen von Arbeitern sind doch eher selten. Gewerkschaften haben die Möglichkeit, Recht im Interesse der Lohnabhängigen zu schreiben, nämlich immer dann, wenn sie Tarifverträge aushandeln. Trotzdem war die Hoffnung groß, dass das Bundesarbeitsgericht (BAG) einem von der DGB-Tarifgemeinschaft ausgehandelten Tarifvertrag die Geltung entziehen könnte. Denn er manifestiert die ungleiche Bezahlung für Leiharbeiter im Vergleich zu Stammbelegschaften.

Am Mittwoch hat das Gericht in Erfurt die gängige Tarifpraxis in der Leiharbeit bestätigt. Die darin geltenden Tarifverträge würden nicht dem EU-Recht widersprechen, begründete der Fünfte Senat seine Entscheidung. Damit unterlag eine befristet beschäftigte Leiharbeiterin aus Bayern auch in der dritten Instanz mit ihrer Klage. Es seien wirksame Regelungen getroffen worden, um vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen zu können, befand der Senat.

Der Europäische Gerichtshof hatte im vergangenen Dezember entschieden, dass Leiharbeiter nur dann schlechter bezahlt werden dürfen, wenn diese Ungleichbehandlung im Tarifvertrag ausgeglichen wird – etwa durch zusätzliche Freizeit. Eine solche Kompensation sehen die deutschen Leiharbeitsverträge nicht vor. Daher bestand eine gewisse Hoffnung, den »Equal Pay«-Grundsatz auch vor dem deutschen Gericht durchsetzen zu können.

Nach Ansicht der obersten deutschen Arbeitsrichter sei ein Ausgleich durchaus gegeben, und zwar durch den gesetzlichen Anspruch auf die Fortzahlung von Entgelt in entleihfreien Zeiten. Die Vergütung in einsatzfreien Zeiten sei staatlich festgesetzt, der Ausgleich müsse daher auch nicht durch den Tarifvertrag erfolgen.

Geklagt hatte eine Leiharbeiterin, die von ihrer Agentur in der Zeit von Januar bis April 2017 an ein Einzelhandelsunternehmen als Kommissioniererin im Auslieferungslager überlassen worden war. Ihr Stundenlohn betrug zuletzt 9,23 Euro brutto. Die Firma, bei der sie angestellt war, gehört dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ e.V.) an. Der hat mit der DGB-Tarifgemeinschaft Tarifverträge abgeschlossen, die eine Abweichung von dem im »Arbeitnehmerüberlassungsgesetz« verankerten Grundsatz der Gleichstellung von Leiharbeitern vorsehen. Dazu gehört insbesondere eine geringere Vergütung als diejenige, die vergleichbare Stammarbeiter im Entleiherbetrieb erhalten.

Mit ihrer Klage verlangte die Klägerin von der Leiharbeitsfirma die Zahlung von 1.296,72 Euro brutto als Differenz zwischen der erhaltenen Vergütung und derjenigen der Stammbeschäftigten. Denn ihre Kollegen, die nach dem Tarifvertrag für den Einzelhandel vergütet wurden, erhielten einen Stundenlohn von 13,64 Euro. Die Klägerin vertrat vor Gericht die Auffassung, dass sowohl die Tariföffnung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz als auch der für sie geltende Leiharbeitstarifvertrag mit Artikel 5 der Europäischen Richtlinie über Leiharbeit nicht vereinbar seien. Die deutschen Richter sahen das anders.

Unter den Leiharbeitsfirmen wurde das Urteil erwartungsgemäß begrüßt. Hans Christian Bauer, Fachbereichsleiter für Recht und Soziales bei Randstad, erklärte am Mittwoch gegenüber jW: »Wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung des BAG. Tarifautonomie ist in Deutschland ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut, was durch die heutige BAG-Entscheidung entsprechend gewürdigt wurde.« Das Urteil bedeute »Rechtssicherheit für die Zeitarbeitsbranche und deren Mitarbeitende«, aber auch »Planungssicherheit für unsere Kundenunternehmen und damit die deutsche Wirtschaft«.

Interessanter ist die Position der Gewerkschaftsseite nach dem Grundsatzurteil, das doch die eigenen Tarifverträge betrifft. Rudolf Buschmann vom DGB-Rechtsschutz, der die Klägerin in Erfurt vertrat, bedauerte den Richterspruch: »Es ist uns nicht gelungen, den Gleichbehandlungsgrundsatz durchzusetzen.«