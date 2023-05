Gegen das Denunziantentum

Screenshot aus Video: www.youtube.com/channel/UChgjWNnXkr55FhC36K-r9Mw Von der Influencerin zur Regimegegnerin: Die marokkanische Journalistin Dounia Filali in ihrer Youtube-Show (Screenshot, links im Hintergrund König Mohammed VI.)

Nicht alle werden absichtlich zu Gegnern der marokkanischen Monarchie. So Dounia Filali und ihr Ehemann Adnane, die am Dienstag in Paris auf einer Pressekonferenz eine Dokumentation über die politische Verfolgung vorstellten, die sie erdulden mussten. Die beiden waren ursprünglich eher gut behütete Vertreter der höheren Gesellschaft. Adnane Filalis Onkel leitete lange die marokkanische Nachrichtenagentur MAP. Beide konnten es sich leisten, sich im fernen China eine Existenz aufzubauen. Erst in Hongkong, dann in Shenzhen. Dabei kam Dounia Filali auf die Idee, als Influencerin einen Youtube-Kanal zu eröffnen. Mit ihren im Dialekt gehaltenen Beiträgen hatte sie großen Erfolg. Bald beschloss ihr Mann Adnane, sich nur noch dem Management seiner Frau zu widmen.

Dann begann das Unglück. Im Dezember 2020 ließ Dounia Filali es sich nicht nehmen, Mohammed Ziane, Rechtsanwalt und früherer Minister für Menschenrechte des verstorbenen Königs Hassan II., zu interviewen, wie der Journalist Ali Lmrabet seinerzeit auf der Seite Middle East Eye festhielt. Denn als Strafverteidiger einer ganzen Reihe von marokkanischen Oppositionellen ist Ziane mittlerweile zu einer Art rotem Tuch der Monarchie geworden. Er wurde sogar aus windigen Gründen festgenommen und ist heute einer der ältesten politischen Gefangenen der Welt.

Nach der Sendung mit Filali begann sich der Zorn der Monarchie über die Filalis zu ergießen. Die beiden wurden vor Ort in ihrem chinesischen Domizil ausgespäht und eingeschüchtert. Die chinesischen Behörden reagierten auf vorbildliche Weise, betonen die Filalis in dem in Paris vorgestellten Papier. Sie stellten sich schützend vor die beiden und gewährten ihnen Asyl – ein Novum für marokkanische Regimegegner.

Allerdings beschlossen die Filalis, im Sommer nach Frankreich zu ziehen. Dort waren sie marokkanischen Anfeindungen schutzlos ausgeliefert. Es habe mit einem Artikel begonnen, der am 5. Januar auf der marokkanischen Seite Atlasinfo veröffentlicht wurde. Darin werden die Filalis, die nach eigenem Bekunden nie mehr getan hatten als ihrer Solidarität mit den Palästinensern Ausdruck zu verleihen, des »Antisemitismus« bezichtigt, und Frankreich wird aufgefordert, den beiden kein Asyl zu gewähren – eine seltsame Forderung, schreiben die beiden, denn sie verfügen mittlerweile über UN-Flüchtlingspässe und sind daher längst als politisch Verfolgte anerkannt.

Der Vorwurf des Antisemitismus wurde sodann weiter ausgesponnen. Schon am 6. Januar veröffentlichte die französische Organisation BVNCA, die angeblich gegen Antisemitismus streitet, ein an Innenminister Gérald Darmanin gerichtetes Kommuniqué. Darin wird zum Beispiel behauptet, dass die Filalis »Verehrer und Freunde« des Komikers Dieudonné seien, der vor einigen Jahren im Rampenlicht stand, nachdem er unter anderem bei einer Show den Hitlergruß gezeigt hatte. Doch die Filalis bestreiten, Dieudonné zu kennen oder sich über ihn auch bloß geäußert zu haben.

Auch israelische Webseiten wie I24 News spielten bei der Kampagne gegen die Filalis eine Rolle. Das brachte sie offensichtlich auf die Idee, dass das im vergangenen Jahr vom Recherchezusammenschluss »Forbidden Stories« aufgedeckte »Team Jorge« hinter ihrem Ungemach steht: eine israelische PR-Firma, die für diverse »Schurkenstaaten« deren Feinde denunziert oder auch Wahlen manipuliert. Dass »Team Jorge« auch für Marokko arbeitet, legt der Fall des BFM-TV-Fernsehmoderators Rachid M’Barki nahe. Dieser hatte in seinen Sendungen zur Kennzeichnung der von Marokko besetzten Westsahara die nur in dem Königreich übliche Bezeichnung »Marokkanische Sahara« verwendet. Für die Unterstützung an der Propagandafront soll M’Barki »Forbidden Stories« zufolge Zuwendungen aus dem Topf von »Team Jorge« erhalten haben. Er wurde von seinem Arbeitgeber BFM TV entlassen.

Sind auch die Filalis Opfer von »Team Jorge«? Zu beweisen dürfte es schwer sein, auch wenn die von ihnen vorgelegte Untersuchung genug Indizien dafür anführt. Was aber nicht mehr gezeigt werden muss, ist die unnachgiebige politische Verfolgung, die jeder riskiert, der sich auch nur entfernt mit der nach den Aussagen der Filalis geradezu paranoid um ihren Selbsterhalt besorgten marokkanischen Monarchie anlegt.