Helmut Fricke/dpa Mit Kopfschütteln und einer Revisionsankündigung nahm Hanno Berger (M.) das Urteil des Landgerichts entgegen

Immer wieder schüttelt er den Kopf, protestierend, ungläubig. Doch es hilft nichts: Die 6. Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Wiesbaden hat Hanno Berger am Dienstag nachmittag wegen schwerer Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Nur wenige Minuten später ließ der Jurist durch einen seiner Anwälte Revision beim Bundesgerichtshof ankündigen. Der 72jährige kämpft weiter.

Der Kampf um die juristische Aufarbeitung des »Cum-Ex«-Betrugssystems steht indes noch ganz am Anfang. Hunderte von Strafverfahren warten. Am 9. September eröffnet das Landgericht Frankfurt am Main den nächsten Prozess gegen einen ehemaligen prominenten Anwalt der Kanzlei Freshfields. Auch hier lautet die Anklage: schwere Steuerhinterziehung, diesmal durch Beratung bei »Cum-Ex«-Geschäften.

Hanno Berger aber bleibt weiter hinter Gittern. Das Gericht lehnte seinen Antrag auf Aufhebung des seit 2021 geltenden Haftbefehls ab. »Sie sind fluchtgefährdet«, sagte die Vorsitzende Richterin Kathleen Mittelsdorf unverblümt. Die hessische Generalstaatsanwaltschaft hält den früheren Inhaber einer renommierten Kanzlei für den Mann, der das »Cum-Ex«-Betrugssystem in der Bundesrepublik und darüber hinaus systematisch aufgebaut hat. Dabei wurde Unternehmen die Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet, obwohl sie nur einfach entrichtet wurde. Schaden für den Staat: zehn bis zwölf Milliarden Euro.

Eineinhalb Stunden lang begründete die Vorsitzende Richterin das Urteil der Strafkammer. Sie findet harte und klare Worte. Bescheinigt Berger »hohe kriminelle Energie«. Er habe sich »ganz weit von Recht und Gesetz entfernt«. Dabei »bandenmäßige Strukturen« aufgebaut und auch aus »grobem Eigennutz« gehandelt. Das zielt auf die hohen »Erfolgsvergütungen«, die sich Berger von den Investoren auszahlen ließ, für die er arbeitete. Allein binnen zwei Jahren kassierte er 2,3 Millionen Euro. Die Argumentation Bergers, er habe nur bestehende Gesetzeslücken ausgenutzt, lässt das Gericht nicht gelten. »Es kann kein Recht darauf geben, sich in der Staatskasse zu bedienen«, urteilte Mittelsdorf.

Das Gericht legt in seiner Urteilsbegründung dar, dass Berger für seine reichen Mandanten ein »Rundum-sorglos-Paket« entwickelt habe. Er habe die Ideen für das Betrugssystem geboren und dann selbst für seine Umsetzung gesorgt. Also eine »bestimmende und führende Rolle« gespielt. Dabei sei dem Steueranwalt stets bewusst gewesen, dass er gegen Recht und Gesetz verstoße. Seine Argumentation einer bewussten Gesetzeslücke, die der Staat gelassen habe, wies Mittelsdorf als »Legende« zurück.

Dem Bundesfinanzministerium stellte die Vorsitzende Richterin dennoch kein gutes Zeugnis aus: Es war bereits 2002 vom Bundesverband deutscher Banken auf »Cum-Ex«-Praktiken hingewiesen worden. Man habe jedoch »im Bundesfinanzministerium über mehrere Jahre hinweg gar nichts veranlasst«. Die Einschätzung der Richterin: »Besondere Priorität genoss die Sache nicht.« Die besonders aktiven Jahre von Berger fallen in die Amtszeit von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) von 2005 bis 2009. Mittelsdorf ging auch auf prominente deutsche Rechtswissenschaftler staatlicher Universitäten ein, die im Auftrag von Berger Gutachten erstellt und dabei die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens bescheinigt hatten. Ob diese Professoren ihren Pflichten im Staatsdienst immer nachgekommen seien, solle »hier nicht bewertet werden«.

Die Vorsitzende Richterin wies schließlich Angriffe auf die Staatsanwaltschaft zurück, mit denen Berger vor einigen Tagen in seinem Schlusswort für Aufsehen gesorgt hatte. So hatte er etwa den Vorwurf der Rechtsbeugung erhoben. »Diese persönlichen Anfeindungen gegen die Staatsanwaltschaft sollten der Einschüchterung dienen«, so Mittelsdorf. Weder Staatsanwaltschaft noch Gericht würden sich aber einschüchtern lassen.

In seinem Urteil ordnete das Gericht auch an, dass 1,084 Millionen Euro aus Bergers persönlichem Vermögen als Entschädigung eingezogen werden sollen. Damit will man zumindest einen Teil seines persönlichen Profits aus dem Betrugssystem wieder an den Fiskus zurückfließen lassen. Ob das gelingt, ist fraglich: Berger hat schon vor Jahren große Teile seines Vermögens an seine Ehefrau und seinen Sohn überschreiben lassen. Er stellt sich selbst als weitgehend mittellos dar. Die Ermittler gehen noch immer der Frage nach, wo er die Millionengewinne aus seinem Betrugssystem versteckt haben könnte. Eine Spur führt derzeit in die Arabischen Emirate.

Bei der Revision vor dem Bundesgerichtshof soll Berger nach den Worten seines Pflichtanwalts von dem bekannten Düsseldorfer Rechtsanwalt Professor Dr. Jürgen Graf vertreten werden. Graf war selbst bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2018 Richter am Bundesgerichtshof. Er war stellvertretender Vorsitzender des 1. Strafsenats, der nun voraussichtlich auch Bergers Revision verhandelt.