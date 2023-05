Neue »Ausgewogenheit«

Christian Charisius/dpa Zukunft ungewiss: Generalkonsulat der Russischen Föderation am Mittwoch in Hamburg

Der Schuldige steht für beide Seiten fest: Die Ampelkoalition hat nach »engen« internen Absprachen entschieden, dass die Russische Föderation vier von fünf Generalkonsulaten in der BRD spätestens am 31. Dezember 2023 geschlossen haben muss. Das erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in der Bundespressekonferenz in Berlin. Die Entscheidung sei dem Außenministerium in Moskau am selben Tag mitgeteilt worden. Eine Anfrage von junge Welt bei der russischen Botschaft zu möglichen Konsequenzen für in Deutschland lebende russische Staatsbürger blieb bis Redaktionsschluss am Mittwoch unbeantwortet.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs stellt dieser Schritt eine weitere Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen dar. Es handle sich um eine als »reziprok« geltende Entscheidung, sagte der Ministeriumssprecher. Künftig nur noch die russische Botschaft in Berlin und ein russisches Generalkonsulat auf Bundesgebiet dulden zu wollen, solle eine »Ausgewogenheit der beiderseitigen Präsenzen sowohl personell als auch strukturell« sicherstellen. Zu der Frage, wer wann darüber entscheidet, welche russischen Generalkonsulate bis 2024 dicht gemacht werden sollen, verwies man seitens der Pressestelle des Grünen-geführten Ministeriums am Mittwoch gegenüber junge Welt auf die Ausführungen des Sprechers in der Pressekonferenz. Dort sei alles gesagt worden. So habe der auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Bundesrepublik mit Russland im Gespräch darüber sei, welche Standorte es treffen werde.

Die Verantwortung dafür, dass zuletzt keine »Ausgewogenheit« geherrscht habe, verortet die Bundesregierung selbstverständlich in Moskau und beklagt, dass aufgrund einer von der russischen Regierung beschlossenen Obergrenze für deutsches diplomatisches Personal die Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk geschlossen werden müssen. Eine »Minimalpräsenz« von sogenannten Kulturmittlern, beispielsweise an deutschen Schulen und Goethe-Instituten, soll weiter aufrechterhalten werden. Die Regelung soll ab Anfang dieses Monats gelten. Die Auswahl der zu schließenden Standorte sei der deutschen Seite überlassen worden, hatte Marija Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, laut einer am Montag von der russischen Botschaft veröffentlichten Stellungnahme erklärt.

Russland sei mit seiner am Wochenende bekanntgewordenen Obergrenze von nur noch 350 geduldeten deutschen Vertretern »einen Schritt der Eskalation gegangen«, sagte der Außenamtssprecher am Mittwoch in Berlin. Eine solche Schuldzuweisung hatte Sacharowa explizit zurückgewiesen. Sie attestierte der Bundesregierung eine »erstaunlich selektive Vergesslichkeit«. Es sei vielmehr Deutschland gewesen, welches im vergangenen Jahr auf die Ausreise von rund 40 »Diplomaten und Angehörigen des Verwaltungs- und technischen Personals der russischen Auslandsvertretungen« gedrängt, und Anfang dieses Jahres »eine ›stille‹ Ausweisung von weiteren 30 Mitarbeitern ins Gespräch« gebracht habe. Es sei darüber hinaus die Bundesregierung gewesen, »die im März desJahres eine Obergrenze für einige Personalgruppen der russischen Botschaft in Berlin und die russischen Generalkonsulate« eingeführt habe. So habe die »russische Seite im Sinne der Reziprozität Gegenmaßnahmen ergreifen« müssen, sagte Sacharowa laut Stellungnahme.

Gleichlautend hatte sie sich bereits am Sonnabend gegenüber der Nachrichtenagentur dpa geäußert. Wenig überraschend reagierte die deutsche Seite darauf wiederum mit der Zurückweisung eines Zusammenhangs zu Ausweisungen russischer Diplomaten. Die deutsche Botschaft in Moskau hatte am Sonntag erklärt, auf die Ausweisung russischer Diplomaten habe Russland bereits mit dem Rauswurf einer ebenso hohen Zahl deutscher Botschaftsangehöriger reagiert. »Beide Prozesse sind abgeschlossen.«

Abseits dieses Pingpongspiels der Schuldzuweisungen verbreitete die russische Botschaft am Mittwoch in sozialen Netzwerken eine Handreichung zu wichtigen Fragen zum Erhalt eines Visums für die Russische Föderation. Dazu der einer gewissen Ironie nicht entbehrende Hinweis: »Unser Land bleibt weiterhin für alle Interessierten offen!«