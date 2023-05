Kurz vor dem Losschlagen

Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS Nach der ukrainischen Attacke auf die Ortschaft Schebekino in der russischen Oblast Belgorod (31.5.2023)

Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Raketenangriffe fortgesetzt. Am Dienstag trafen ukrainische Raketen ein Dorf in der »Volksrepublik« Lugansk, wo nach Behördenangaben fünf Menschen getötet wurden. Andere Angriffe galten der Stadt Schebekino im Bezirk Belgorod sowie mehreren Ölverarbeitungsanlagen in der südrussischen Region Krasnodar. Hier entstand nach russischen Angaben nur geringer Sachschaden.

Am Dienstag hatte die Ukraine ihren bisher umfangreichsten Drohnenangriff auf Moskau gestartet. Nach ukrainischen Angaben wurden etwa 30 Drohnen in Richtung Moskau abgefeuert, die russische Seite sprach von acht Drohnen, von denen die meisten in der Luft zerstört worden seien. Aus der Ankündigung, die Luftverteidigung zu »verdichten«, kann man schließen, dass die Verantwortlichen hier Lücken entdeckt haben müssen.

Dass es wohl doch erhebliche Schäden in Moskau gegeben haben muss, geht auch aus einem Posting des Chefs der russischen »Wagner«-Truppen, Jewgeni Prigoschin, hervor. Er warf dem Verteidigungsministerium »Schlafmützigkeit« vor und äußerte, dass die Drohnen auch die Nobelmeile Rubljowka – wo auch Präsident Wladimir Putin eine Residenz hat – zum Ziel hatten, sei halb so schlimm. Aber was sollten gewöhnliche Bürger machen, denen eine Kampfdrohne ins Schlafzimmer fliege?

Der ukrainische Drohnenangriff war offenbar die Vergeltung auf einen russischen Schlag gegen das Hauptquartier des Militärgeheimdienstes GRU in Kiew. Dort war in der Nacht zum Dienstag auf der »Fischerinsel« im Dnipro, wo sich die GRU-Zentrale befindet, eine starke Explosion beobachtet worden. Russland hatte die Zielauswahl damit begründet, dass von dort aus die »Terrorangriffe« auf grenznahe russische Dörfer in der vergangenen Woche geplant worden seien.

Im übrigen machte sich der US-Senator Lindsey Graham bei einem Besuch in Kiew mit dem ukrainischen Offensivplan vertraut. Nach seinen Worten ist dieser »beeindruckend«, und die Welt werde in wenigen Tagen eine »starke Machtdemonstration der Ukrainer« sehen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, es gehe nur noch um das Datum des Losschlagens – die für die Offensive erforderlichen Waffen und Soldaten seien vorhanden.