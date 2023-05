Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Ein Ausstand der Lokführergewerkschaft ASLEF hat in England am Mittwoch den Bahnverkehr lahmgelegt. Mehrere tausend Lokführer waren zum Streik bei 15 Bahnbetreibern aufgerufen. In mehreren Städten wie in Newcastle (Foto) wurden Streikposten errichtet. ASLEF will damit im Streit um einen Inflationsausgleich den Druck auf die Gegenseite erhöhen. Auch für die kommenden Tage sind weitere Streiks im Bahnverkehr geplant. Für Freitag rief die Gewerkschaft RMT zum Arbeitskampf auf. Am Sonnabend wollen die ASLEF-Mitglieder die Arbeit noch einmal niederlegen. (dpa/jW)