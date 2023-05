»Die Supermärkte üben brutalen Preisdruck aus«

Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa Ernte auf einem Erdbeerfeld in Groppendorf in Sachsen-Anhalt (29.5.2019)

Gemeinsam mit Ihrem Kollegen Steffen Vogel haben Sie für Oxfam eine Studie verfasst, die die unhaltbaren Arbeitsbedingungen im Spargel- und Erdbeeranbau in Deutschland thematisiert. Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?

Wir haben für diesen Bericht mit der Initiative »Faire Landarbeit« zusammengearbeitet. Zu dieser Initiative gehört das PECO-Institut, das die für diese Studie zugrunde liegenden Befragungen in vier Betrieben durchgeführt hat.

Aus welchen Ländern kommen die befragten Arbeiterinnen und Arbeiter?

Hauptsächlich aus Rumänien, aber auch aus Georgien und Moldawien. Es sind auch noch Leute aus Polen dabei, aber das ist deutlich weniger geworden. Die haben jetzt häufig eine Vorarbeiterfunktion.

Ein von der Studie dokumentiertes Problem ist, dass oft die Löhne systematisch gedrückt werden. Wie wird das bewerkstelligt?

Offiziell bekommen die Arbeiter den Mindestlohn. Aber es gibt verschiedene Wege, die Löhne zu drücken, und da handelt es sich nicht um Einzelfälle. Zum Beispiel gibt es oft kaum durchschaubare Kombinationen aus Stunden- und Akkordlöhnen. Arbeiterinnen und Arbeiter klagen auch regelmäßig über falsche Angaben bei der Arbeitszeiterfassung, wodurch sie mehr arbeiten müssen, als sie bezahlt bekommen. Teilweise gibt es auch steuerliche Abzüge, die sie sich bei der nächsten Steuererklärung zurückholen können. Das macht aber keiner. Häufig ist es auch so, dass die Beschäftigten über die Saison hinweg wöchentlich eine Abschlagszahlung bekommen und am Ende der Saison abgerechnet wird. Meist steigen sie aber direkt danach in den Bus und fahren zurück ins Heimatland. Da bleibt dann gar keine Zeit mehr, die Abrechnung zu überprüfen. Das ist Beratern ganz oft erzählt worden. Heißt: In dem Moment, in dem sie merken, hier stimmt was überhaupt nicht, ist es schon zu spät.

Der Lohn wird auch dadurch gedrückt, dass hohe Summen abgezogen werden, etwa für Unterkünfte.

Die Beschäftigten zahlen für einfachste Gemeinschaftsunterkünfte mehr als die Durchschnittsmieten deutscher Großstädte. Die Unterkünfte gleichen nicht selten Baracken, in den Zimmern wächst Schimmel. Eine Küche gibt es nicht, gekocht wird auf mobilen Herdplatten, die von den Betrieben gestellt werden, aber selbst bezahlt werden müssen. Für eine Baracke ohne Küche verlangt einer der Betriebe zum Beispiel 40 Euro pro Quadratmeter. Die Betriebe halten die Abzüge für legitim, weil sie sagen, hier muss ja keiner wohnen, die Arbeiter können sich ja selbst eine Unterkunft besorgen, was völlig realitätsfremd ist.

Und was ist, falls den Saisonbeschäftigten etwas zustößt oder sie krank werden?

Die meisten haben keinen umfassenden Krankenversicherungsschutz oder gaben an, gar nicht versichert zu sein. Ein Großteil wird über das Modell der kurzfristigen Beschäftigung angestellt. Viele Betriebe schließen eine private Gruppenkrankenversicherung ab, die vom Leistungsspektrum deutlich unter dem liegt, was gesetzliche Krankenversicherungen anbieten. Da bezahlt der Betrieb dann pro Arbeiter pro Tag zwischen 30 und 50 Cent. Über die ganze Saison kommt man dann auf eine Versicherungssumme von 30 bis 40 Euro. Davon kann man keine Behandlung bezahlen.

Sie sehen die Verantwortung für diese Missstände nicht nur bei den Betrieben, sondern auch bei den großen Lebensmittelketten.

Die Verantwortung liegt auch bei den deutschen Supermärkten, die für Spargel, Erdbeeren und Gemüse ruinös niedrige Preise zahlen. In Deutschland teilen die Big Four – Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland – mehr als 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels unter sich auf. Die Supermärkte üben einen brutalen Preisdruck aus. Den geben die Betriebe nach unten weiter an die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Feldern.

Wie ließe sich diesen Zuständen ein Ende bereiten?

Den Supermärkten muss der Einkauf unter Produktionskosten verboten werden. Die Bundesregierung muss zudem dafür sorgen, dass Saisonarbeiterinnen und -arbeiter grundsätzlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden, unter anderem damit sie vollen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz vom ersten Tag an erhalten.