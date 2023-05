Klopp dreht durch

Liverpool. Jörg Schmadtke wird neuer Sportdirektor beim FC Liverpool und soll beim englischen Traditionsklub mit Trainer Jürgen Klopp zusammenarbeiten. Das gab der Fußballverein, der die Premier-League-Saison als Tabellenfünfter beendete, am Dienstag bekannt. Der frühere Wolfsburg-Manager werde seine Arbeit in Anfield am 1. Juni aufnehmen, die notwendige Arbeitsgenehmigung vorausgesetzt. Zur Vertragsdauer machte Liverpool keine Angaben. Laut britischen Medien ist der Vertrag zunächst kurzfristig angelegt, könnte aber verlängert werden. (dpa/jW)