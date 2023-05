Vegas gegen Florida

Dallas. Die Vegas Golden Knights stehen in der Finalserie um den Stanley Cup. Das NHL-Team aus Las Vegas holte im sechsten Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Stars den notwendigen vierten Sieg durch ein ungefährdetes 6:0 und trifft nun im Finale auf die Florida Panthers. Mit zwei Toren und einer Vorlage war William Karlsson am Montag abend (Ortszeit) der gefährlichste Spieler auf dem Eis. Die Stanley-Cup-Finals beginnen nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Sonntag mit dem ersten Spiel in Las Vegas.(dpa/jW)