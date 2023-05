Auf dem Silbertablett

David Butler II/USA TODAY Network/imago Anführer der Namenlosen: Forward Jimmy Butler von Miami Heat (l., Boston, 29.5.2023)

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Mit 103:84 gewannen die Miami Heat am vorigen Montag bei den Boston Celtics im siebten und entscheidenden Spiel der Finalserie in der Eastern Conference. Damit stellten die Heat das Gesamtergebnis auf 4:3 zu ihren Gunsten. Nun warten die Denver Nuggets im Finale um die Meisterschaft auf das Team um Superstar Jimmy Butler.

Denver geht als klarer Favorit in die »Best-of-Seven«-Serie, das erste Spiel findet am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in eigener Halle statt. Denn die Nuggets konnten sich den Abnutzungskampf zwischen den Heat und den Celtics in aller Ruhe anschauen, hatten sie doch die Los Angeles Lakers im Finale der Western Conference deutlich und frühzeitig mit 4:0 besiegt.

Den Gegner aus dem US-Bundesstaat Florida scheint die Rolle des Underdogs jedoch zu beflügeln. Nur mit Ach und Krach hatte sich Miami über die Zusatzrunde für die Play-offs qualifiziert und diese als letztplaziertes Team im Osten erreicht. Die Heat sind damit erst das zweite Team in der Geschichte der NBA, das trotz dieser unvorteilhaften Ausgangsposition tatsächlich in die Finals einzieht. 1999 war dies erstmals den New York Knicks gelungen. Laut dem Basketballexperten Zach Lowe ­hatte »nichts darauf hingedeutet, dass sich in den Heat ein großes Team verbirgt«, wie er zuletzt in seinem Podcast sagte. Miami hat damit erneut bewiesen, dass es in den Play-offs meistens besser spielt als in der regulären Saison.

Bereits bei der letzten Finalteilnahme 2020 ging der dreimalige Meister nicht als Favorit in die Endrunde. Auch in der letzten Spielzeit zog Ausnahmetrainer Erik Spoelstra mit seiner Mannschaft in das Finale der Eastern Conference ein, musste sich damals aber in sieben Spielen den Boston Celtics geschlagen geben. Bei der diesjährigen Revanche behielt Miami jedoch die Oberhand.

Und das, obwohl die Celtics als das deutlich talentiertere Team galten. ­Spoelstra hat es abermals geschafft, eine Mannschaft ohne viele große Namen – Butler ist die Ausnahme und zeigte während der Play-offs wieder sensationelle Leistungen – zu einer Einheit zu formen: Jeder Spieler der Heat weiß, was er auf dem Parkett zu tun hat, und erfüllt seine Rolle dabei nahezu perfekt. Dass Miami in Sachen Trefferquote teilweise überperformt, hilft natürlich auch.

Hinzu kommt Spoelstras Fähigkeit, Spieler an ihr Leistungsmaximum und darüber hinaus zu führen. Bestes Beispiel dafür ist wohl Caleb Martin. Der 27jährige Forward wurde 2019 im NBA Draft, bei dem die besten Nachwuchsspieler verpflichtet werden, von keinem Team ausgewählt, schloss sich dann den Charlotte Hornets an, die ihn 2021 schließlich entließen. Nun überzeugt Martin im Trikot der Heat auf der größtmöglichen Basketballbühne und zählte in der Serie gegen die Celtics zu den besten Spielern – mit 26 Punkten war er im entscheidenden Spiel sieben nach Butler der zweitbeste Scorer auf dem Feld.

Ob das jedoch reicht, um auch gegen den aktuell vielleicht besten Basketballspieler der Welt zu bestehen? »Nikola Jokic ist einer der besten Offensivspieler aller Zeiten«, sagte Experte Bill Simmons vor kurzem in seinem Podcast. Der 28jährige Serbe spielt in den bisherigen Play-offs tatsächlich wie von einem anderen Stern. Regelmäßig legt er sogenannte Trible-Doubles auf, also jeweils zweistellige Werte in den Kategorien Punkte, Rebounds und Vorlagen.

Mit seiner Spielintelligenz und seinen überragenden Fähigkeiten als Passgeber serviert Jokic seinen Teamkollegen regelmäßig gute Würfe wie auf dem Silbertablett. Mit Jamal Murray und Aaron Gordon verfügt Jokic zudem über zwei kongeniale Partner. Sogar ­LeBron James war nach dem Ausscheiden mit seinen Lakers gegen die Nuggets voll des Lobes und bezeichnete Denver als den besten Gegner, auf den er in der Ära mit Kostar Anthony Davis bisher getroffen sei.

Als ein Manko der Nuggets könnte sich hingegen die fehlende Erfahrung herausstellen – Denver steht zum ersten Mal in seiner NBA-Geschichte im Finale. Halten Jokic und Co. das bisherige Niveau, dürfte ihnen der Titel aber wohl nicht zu nehmen sein.