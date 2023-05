Nachschlag: Pour le Mérite

Paramount/Everett Collection/imago Misstrauisch macht jeder Film, in dem plötzlich Anthony Hopkins mit aristokratischer Leidensmiene auftaucht – um was eigentlich zu betrauern oder anzurichten?

Eine Einführung in die Geschichte der Waffen im Kriegseinsatz. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Von Steigbügel und Schwert bis zu Flugzeugträger und Drohne. Diese Geschichte, die tatsächlich bis zu König Artus zurückgeführt wird, ist zweifellos auch eine politische, wenn auf diffuse Art und Weise. In dieser diffusen politischen Landschaft sind die Auto-Roboter-Aliens allesamt geächtet, exiliert oder inhaftiert. Allein auf Kuba dürfen sie sich frei bewegen. Vielleicht, weil man dort eine, von der Not diktierte, Liebe zu alten Autos pflegt, vielleicht aber auch, weil Kuba ein »Rogue state« ist in der herrschenden, d. h. alles verzerrenden Sicht der Dinge. Die gelangt in Gestalt von Anthony Hopkins durch die Hintertür des totalen Privilegs auch ins Büro des britischen Premierministers: »Tausend Jahre Blutlinie seit König Artus befugen mich, Ihnen mitzuteilen, dass Sie in diesem Ausnahmezustand nicht mehr viel zu sagen haben, denn ich, Vertreter meines dunklen Ordens, allein weiß, was die Stunde geschlagen hat.« (aha)