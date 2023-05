Zum ersten Besatzungswechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme von Chinas Raumstation »Tiangong« (Himmelspalast) sind drei Astronauten erfolgreich ins All geflogen. Mit einer Rakete vom Typ »Langer Marsch 2F« hob ihr Raumschiff »Shenzhou 16« (Magisches Schiff) am Dienstag vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab. Die drei Astronauten sollen ihre Kollegen nach einem halben Jahr im Weltraum ablösen. Rund sechseinhalb Stunden später dockte das Raumschiff an »Tiangong« an, wie das Raumfahrtprogramm mitteilte. Unter den drei Astronauten ist mit dem Wissenschaftler Gui Haichao erstmals in der chinesischen Raumfahrtgeschichte ein Zivilist. »Echt super, oben auf einer Rakete zu sitzen«, sagte Gui Haichao beim Start begeistert.(dpa/jW)