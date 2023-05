Kampf den Tumoren

Der Krebsforscher und Medizinnobelpreisträger Harald zur Hausen ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg am Montag abend mitteilte. Zur Hausen leitete 20 Jahre die renommierte Forschungseinrichtung. Der Virologe galt als Wegbereiter eines breit angewandten Impfstoffs gegen Gebärmutterhalskrebs und andere Tumore. Für seine Forschung bekam zur Hausen 2008 den Nobelpreis für Medizin. Zuletzt galt sein Interesse möglichen Zusammenhängen zwischen Milch- und Rindfleischkonsum und der Entstehung von Brust- und Darmkrebs. (dpa/jW)