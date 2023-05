Eine Jugendsünde

HERGÉ/TINTINIMAGINATIO 2023 Fressen wohl auch noch Hunde: Bolschewisten auf der Jagd nach Tim und Struppi

Am 10. Januar 1929 nahm in Le Petit Vingtième, der wöchentlichen Jugendbeilage der konservativen Zeitung Le Vingtième Siècle, eine der einflussreichsten Comicserien aller Zeiten ihren Anfang: Der Reporter Tim reiste ins Land der Sowjets. »Dieses Reiseziel lag nahe, denn auch in der Redaktion des Le Vingtième Siècle geisterte in diesen Tagen das Gespenst des Antikommunismus herum, und es kam den Verantwortlichen offenbar sehr gelegen, ihre jugendlichen Leser über die schlimmen Gefahren des Bolschewismus aufzuklären«, schreibt der Comicautor und Hergé-Biograph Benoît Peeters.

Weil Hergé die Möglichkeiten fehlten, sich vor Ort kundig zu machen, beschränkte er seine Recherche auf die Lektüre des in viele Sprachen übersetzten Buches »Moscou sans voiles« des belgischen Exdiplomaten Joseph Douillet. Mehrere Details hat Hergé direkt von ihm abgeschrieben. Da werden Luxusgüter gehortet, Wahlen unter vorgehaltener Waffe durchgeführt oder englischen Kommunisten mit Strohfeuer und Lärm der Betrieb einer Fabrik vorgegaukelt. Und für Reporter ist das Land brandgefährlich. Schlitzäugige Mongolen betreiben einen Folterkeller, durchgehend trachten die Bolschewiken Tim nach dem Leben, aber glücklicherweise scheint er einen (katholischen) Schutzengel zu haben. Fast jede Wendung der überlangen Geschichte ist unwahrscheinlich oder unlogisch. Immer findet Tim genau, was er braucht: eine Taucherausrüstung, ein Paket Salz, das Geheimversteck von Lenins und Stalins Schätzen. Einmal überlebt er seine Erschießung, weil er vorher das Schwarzpulver aus den Patronen entfernt hat, aber knallen tut’s trotzdem. Am Ende holt ihn ganz Brüssel vom Zug ab, in den er nach einem unfreiwilligen Autounfall im hohen Bogen geflogen ist.

Man fragt sich, wie der Autor von »Der Schatz Rackhams des Roten« oder »Die sieben Kristallkugeln« jemals diesen Comic hat verbrechen können. Eine historische Einordnung wäre hier dringend nötig gewesen. »Tim und Struppi« kamen nicht aus dem Nichts, sondern haben sich über Jahre entwickelt. In der folgenden Geschichte bekam Tim den Auftrag, in den Kongo zu reisen und den Kolonialismus zu rechtfertigen. Über die rassistischen Stereotype des 1930 erschienenen zweiten Albums (»Tintin au Congo«/»Tim im Kongo«) ist viel ­Tinte vergossen worden. Tim war da auch noch kein Tierfreund, ballert vielmehr herum, bis er einen ganzen Berg Kadaver angehäuft hat. Ein Nashorn, das seinen Kugeln widersteht, sprengt er in die Luft.

Damals war Georges Remi (G. R., umgekehrt R. G. oder eben Hergé) in seinen Zwanzigern und recht unreflektiert. Mit den Jahren, insbesondere denen des Krieges, schälte sich langsam der nun klassische Zeichen- und Erzählstil heraus. Durch die kriegsbedingte Papierknappheit und die zeitweilige Einstellung der Serie war Hergé gezwungen, seine Erzählweise zu präzisieren und die Geschichten auf das bekannte 62-Seiten-Maß zu reduzieren. Schon seit »Die Zigarren des Pharaos«, seinem vierten Band, folgten die Abenteuer einer vorkonstruierten Dramaturgie, statt sich von Witz zu Gefahr und wieder zum nächsten Witz zu hangeln.

Im Krieg überarbeitete Hergé einige nach dem Sowjetalbum entstandene Abenteuer zeichnerisch, erzählerisch und farblich, zum Teil mit Unterstützung von Kollegen. Erst ab dem »Blauen Lotos« (Band fünf) bereitete sich Hergé auch akribisch auf das jeweils bereiste Land vor. Das Sowjetalbum ist also in jeder Hinsicht gröber und unreifer als die späteren Alben, die Hergés Reputation ausmachen. Der Stil der Ligne claire, den er wie kein anderer geprägt hat, ist hier erst in Ansätzen zu erkennen. Er selbst bezeichnete »Tintin au pays des Soviets« als Jugendsünde und besserte es auch nicht nach. Zu groß wäre wohl der Aufwand gewesen, aus dem Schund eine Erzählung zu machen, die seinen neuen Ansprüchen genügt hätte. Wenn die Auslassung all dieser Hintergründe des Comics eine Nachlässigkeit von seiten des Verlages war, dann eine politisch opportune. »Tim und Struppi« gilt als humanistischer Comic und Hergé als gewissenhaft vorbereiteter Autor. Da mag mancher unvorsichtigerweise geneigt sein, auch Hergés Russlandbild von 1929 Glauben zu schenken.