Stolzes Alter

Einer der geistlichen Führer des ultra-orthodoxen aschkenasischen Judentums, Rabbi Gershon Edelstein, ist am Dienstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Edelstein folgte im März 2022 auf den einflussreichen Rabbi Chaïm Kaniewski an die Spitze des Rats der Torah-Weisen. Die Institution lenkt die rechtsreligiöse Partei Vereinigtes Thora-Judentum, die an Israels rechter Regierungskoalition beteiligt ist. Der nun Verstorbene wurde im Jahr 1923 in Russland geboren und wanderte 1934 in das britische Mandatsgebiet Palästina ein. Selbst Sohn eines Rabbis, widmete er sein Leben dem Studium jüdischer Schriften. Der Rabbi lehrte an einer bekannten Talmudschule in der ultraorthodoxen Stadt Bnei Brak in der Nähe von Tel Aviv, wo er auch lebte. (AFP/jW)