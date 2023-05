Haltet den Dieb!

Caisa Rasmussen/TT/IMAGO Mit allen postmodernen Wassern gewaschen: Mohamed Mbougar Sarr

Wer den Hühnerdieb erwischen will, bevor der mit seiner Beute um die Ecke flitzt, greift zur Schrotflinte. »Bämm« macht es, und dem Übeltäter geht der Arsch ordentlich auf Grundeis. So jedenfalls stellen die Plagiatsjäger des französischen Literaturbetriebs es sich wohl vor. Den jungen T. C. Eli­mane – wie sein Erfinder Sarr aus dem Senegal und nach Paris gekommen, um zu schreiben – bewerfen sie mit Dreck, weil er zitiert, sprich geklaut hat, nicht von irgendwem, sondern von den Größen der schreibenden Zunft. Im Kosmos der auch hierzulande bekannten Literaturlandschaftsgärtner geht das natürlich nicht, schon gar nicht am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Und es kommt noch schlimmer: Statt sich zu winden und durch peinliches Herausreden weiter zu entblößen, was der Erwartungshaltung des Literaturbetriebs entsprochen hätte, entzieht sich Elimane der Kritik. Er löst sich in Luft auf, wird unsichtbar wie ein »schwarzer Stern«. Das ist der eigentliche Skandal, für den sein kleiner inhabergeführter Verlag mit der Insolvenz büßen muss.

Um diesen geheimnisvollen Eli­mane kreisen die anderen Protagonisten in Mohamed Mbougar Sarrs Roman »Die geheimste Erinnerung der Menschen«. Sie nähern sich ihm zu unterschiedlichen Zeiten, auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Motiven, als Suchende, als Liebende, als Trauernde. Wer da wem auf die Schliche kommt, ist nicht immer klar. In bester Krimimanier werden falsche Fährten gelegt, Hypothesen aufgestellt und wieder verworfen. Elimane entwischt ein ums andere Mal, gerade war er noch da, schon ist er nicht mehr greifbar, ein Getriebener, manisch-depressiv.

Das Buch packt die großen Themen an: Sehnsucht und Eitelkeit, Trauma und Exil, Erinnern und Vergessen, Freiheit und die Einsamkeit des Schreibens. Nebenbei geht es kreuz und quer durch die Welt. Ganz ohne Klischees gelingt das nicht. So bestellen wir in den Pariser Stripklubs die Tänzerinnen ins Separee, sehen in Amsterdam die letzten Sterne vom Himmel taumeln und den Morgen über der Gracht aufziehen, lauschen in Buenos Aires am offenen Fenster, wie die Kids auf der Straße kicken und eine Tangomelodie aus der Nachbarwohnung hereinweht, waten durch das Blut, das Kindersoldaten im Kongo vergießen, und marschieren vor der Nationalversammlung in Dakar für Demokratie und Gerechtigkeit (eine der stärksten Passagen des Romans und angesichts der Verhaftungswelle, die durch Senegal geht, erschütternd aktuell).

Der Rest ist Rache. An den Rezensenten, die, von einer unsichtbaren Macht gesteuert, Hand an sich legen, einer nach dem anderen. An dem Wehrmachtsoffizier, Engelmann sein Name (der »Engel« steckt übrigens auch in »Mengele«), der den jüdischen Verleger ans Messer liefert und sich nach dem Krieg nach Südamerika absetzt. An der Welt, die das verlorene Talent mit Schweigen straft. Und so sehr sich die, die er berührt hat, um ihn bemühen: »Sein Gesicht blieb verschlossen, und der Schlüssel lag auf dem Grund des Flusses.« Erst am Ende der Reise kehrt Ruhe ein. Wir fahren durch die Weite Afrikas und haben das Gefühl, dass Elimane Frieden gefunden hat, im Land seiner Väter, wie es sich gehört, gleich hinter dem Mangobaum. Aber ist er wirklich tot oder einfach nur woandershin verschwunden?

Die Form des Romans folgt dem Bild, das Elimane abgibt. Der Text beschleunigt, gerät in rauschhafte Ekstase, bricht ab und setzt woanders neu an. Wie einer der Protagonisten des Romans, ein alter Fischer, knüpft auch der Autor Netze. Das Tagebuch, die journalistische Recherche, der Brief, alle Textformen kommen zu ihrem Recht. Im Roman spiegelt sich auch die Struktur des geächteten fiktiven Zitatbuches, Collage als Technik der Montage, aber über dessen Inhalt erfährt der Leser bis auf den ersten Satz nichts. Ein raffinierter Trick: Das goldene Ei ist da, die ganze Zeit, bleibt aber für den Leser unsichtbar.

Das Spiel von Nähe und Distanz ist nicht ohne literarisches Risiko. Die Sprünge durch Zeit und Raum kosten den Leser Kraft. Vor dem geistigen Auge sieht man die beiden Verleger des Romans, bei denen sich Mbougar Sarr für Vertrauen und Freundschaft bedankt, verzweifelt auf die Bremse treten. Nicht alles löst sich auf. Man würde gerne verstehen, warum eine Frau wie Siga D. als Löwin dargestellt wird, die »ins hohe Gras geduckt auf Beute lauert«. Und wer Amia ­Srinivasan gelesen hat, wird Zweifel haben, ob es die haitianische Dichterin auch mit zeitlichem Abstand in Ordnung findet, wenn Männer, die ihr die Literatur nahebringen, im Gegenzug Sex wollen. Sie ist 18, als sie Elimane vorgestellt wird, er 43, so alt wie ihr Vater.

Meistens aber gelingt dem Autor der Spagat zwischen Empathie und Ironie. Man nimmt den Figuren ab, dass sie leiden, wenn sie am Sinn des Lebens, also am Schreiben, zweifeln. Weltliteratur ist der Roman auch, denn mischt sich nicht in jedes Buch all das, was der Autor selbst gelesen hat? Und offenbar sind die Drohungen gegen den Literaturbetrieb nicht verpufft. In Frankreich hat man das Buch mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, und der ­Hanser-Verlag, der die deutsche Übersetzung herausgebracht hat, schickte den jungen Star sehr erfolgreich auf Lesereise − »Bämm, Bämm«, ausverkauft, gleich in vier deutschen Städten.