Erfundener Pipelinestreit

Maxim Shemetov/REUTERS Die russisch-chinesische Pipeline »Power of Siberia« wurde 2019 in Betrieb genommen

Einen »Gasschock für Russland« meldete Bild am Pfingstmontag online. China habe Putin »eine Abfuhr« erteilt. Und weiter im Text: »Putins Krieg dauert an, die russische Wirtschaft sieht wenig rosig aus. Und jetzt macht ausgerechnet China dem Kriegstreiber Probleme!«

Schön wär’s aus Sicht der westlichen Waffenlieferer für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Auch andere Blätter werden offenbar von der gleichen Hoffnung getrieben: »Abfuhr für Putin: China lässt Russland bei Gasschlüsselprojekt zappeln« (Frankfurter Rundschau, Dienstag); »Putins Strategie droht wegen Chinas Taktikspielchen zu scheitern« (Focus, Montag).

Die Abfuhrmelder hatten sich offensichtlich an einem Artikel orientiert, der am Donnerstag in der Londoner Financial Times unter der Überschrift »China keeps Putin waiting on gas pipeline« (China lässt Putin bei Gaspipeline warten) erschienen war und auf den in den deutschen Medien zitierend und referierend hingewiesen wurde. Die Financial Times wiederum war erkennbar von einem Bericht der ebenfalls in London ansässigen Nachrichtenagentur Reuters inspiriert worden, den diese einen Tag zuvor mit der Headline »China prioritising Turkmenistan over Russia in next pipeline project« veröffentlicht hatte. Übersetzt: »China gibt beim nächsten Pipelineprojekt Turkmenistan den Vorzug vor Russland«.

Zwei Ereignisse spielten bei dieser Bewertung, die deutsche Medien dann zur »Abfuhr für Putin« machten, eine Rolle. Erstens hatte Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin in der vergangenen Woche die chinesische Hauptstadt besucht und hatte unter anderem ein Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der Russe habe Beijing jedoch mit leeren Händen verlassen müssen, schrieb die Financial Times, denn er habe nicht das angestrebte Bekenntnis zum Bau einer zweiten Gaspipeline von Nordrussland nach China, meist englisch als »Power of Siberia 2« bezeichnet, erhalten.

Allerdings gibt es keine ernsthaften Hinweise, dass Mischustin dieses Thema überhaupt zur Sprache gebracht hatte. Übrigens hatte die Frankfurter Rundschau ihren am Donnerstag voriger Woche erschienenen Artikel zu diesem Besuch unter den Titel »China sagt Russland Unterstützung bei ›Kerninteressen‹ zu« gestellt. Die Frankfurter Allgemeine hob die Zunahme des bilateralen Handels um 30 Prozent im vergangenen Jahr hervor und kommentierte, dass dieser Anstieg »vor allem auf die russischen Öl- und Gaslieferungen nach China zurückgeführt« werde.

Der zweite Vorgang, auf den sich die mediale Lieferkette bezog, war das chinesisch-zentralasiatische Gipfeltreffen, das am 18. und 19. Mai in der chinesischen Stadt Xi’an stattfand. Beteiligt waren die Staatsoberhäupter aller fünf früheren zentralasiatischen Sowjetrepubliken – Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Die lange Eröffnungsansprache des chinesischen Präsidenten Xi enthielt einen Satz oder Halbsatz, dass der Bau der »Linie D« der Zentralasien-China-Gaspipeline beschleunigt werden solle. Diese Leitung beginnt in Turkmenistan und führt weiter durch Usbekistan, Kasachstan – in beiden Ländern kann die Pipeline zusätzliches Gas aufnehmen – und schließlich durch Tadschikistan nach China. Drei Trassen gibt es schon, »Linie D« würde die vierte.

Allerdings hängt die »Linie D« ebenso lange in der Warteschleife wie Russlands Projekt »Power of Siberia 2«, nämlich fast 15 Jahre. Der Bau von »Linie D« hätte schon 2014 beginnen sollen, verzögerte sich aber aus unterschiedlichen Gründen. Auch ohne diese zusätzliche Trasse ist Turkmenistan seit mehreren Jahren Chinas wichtigster Gaslieferant. Die Menge war im vorigen Jahre mit 34 Milliarden Kubikmetern mehr als doppelt so groß wie die von Russland durch die 2019 in Betrieb genommene Pipeline »Power of Siberia« geschickte.

Der Nachteil des russischen Projekts »Power of Siberia 2« besteht in erster Linie darin, dass der Bau dieser Pipeline um ein Mehrfaches teurer würde als der Ausbau der bestehenden Infrastruktur zwischen China und Turmenistan. Trotzdem wird auch darüber weiter verhandelt. Vermutlich geht es um den chinesischen Anteil an den Kosten.