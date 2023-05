Kirchentag: Friedenspolitik außen vor

Antonio Balasco/Antonio Balasco/imago Friedensdemonstration in Neapel

Die Martin-Niemöller-Stiftung kritisierte am Dienstag, dass der Evangelische Kirchentag in Nürnberg eine Debatte für den Frieden verhindern wolle:

Kurz vor dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg (7. bis 11. Juni 2023) übt die Martin-Niemöller-Stiftung deutliche Kritik am Vorgehen des Kirchentages. »Ein ernsthafter Dialog mit den auf zivile und gemeinsame Sicherheitspolitik orientierten Christinnen und Christen ist im Programm des Kirchentages nicht wirklich vorgesehen«, kritisiert Michael Karg, Vorsitzender der Martin-Niemöller-Stiftung, Wiesbaden. Friedenpolitische Veranstaltungen, so mit Margot Käßmann, Konstantin Wecker und Clemens Bittlinger, wurden im Vorfeld abgelehnt.

Kritik übt die Martin-Niemöller-Stiftung auch an der Haltung von Kirchentagspräsident Thomas de Maizière. Mit seiner Predigtaussage am Kirchentagssonntag – Panzerlieferungen an die Ukraine seien notwendig (…) –, habe er den Dialog beendet, bevor er beginnen konnte. Kirchentage aber lebten vom ergebnisoffenen, gemeinsamen und kontroversen Ringen um Wege zum Frieden.

Weiterhin bedauert die Stiftung, dass eine Nakba-Ausstellung als Beitrag zum 75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel von der Kirchentagsleitung nicht zugelassen wurde. »Wir fragen uns: Ist der Kirchentag noch der richtige Ort für uns?« so Karg. »Wir werden trotzdem auf dem Kirchentag (Stand B25 in Halle 1) dabei sein, um an diesem Platz mit vielen offen über friedliche Wege aus dem Krieg heraus zu sprechen.« Martin Niemöller war ein Freund klarer Worte, wie diesem: »Wer den Frieden will, muss mit dem Gegner leben wollen.«

Anlässlich der Berichterstattung der Frankfurter Rundschau über den Polizeieinsatz im Zuge des rechten Anschlags in Hanau erklärte Saadet Sönmez, Obfrau für die Bundestagsfraktion Die Linke im Untersuchungsausschuss Hanau, am Dienstag:

Die Kette des Versagens der Polizei in der Hanauer Tatnacht wird immer länger, Konturen der zahlreichen Versäumnisse immer detaillierter. Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren versucht, das Bild eines gelungenen Polizeieinsatzes zu zeichnen. Dieses Bild hat nicht nur Risse bekommen, sondern ist zerbröckelt. Der nun bekanntgewordene Nachbereitungsbericht steht im scharfen Gegensatz zu den bisherigen Verlautbarungen der Landesregierung. (…)

Das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« informierte am Dienstag über Proteste gegen Braunkohleabbau in dieser Woche:

Am Donnerstag lädt »Alle Dörfer bleiben« zwischen 5 und 12 Uhr mit weiteren lokalen Initiativen zum Protestfrühstück auf die Landstraße L 12 ein. Der Kohlekonzern RWE will die Straße ab Donnerstag sperren und in naher Zukunft abreißen, um den Tagebau Garzweiler II auszuweiten. Am Samstag lädt die Mahnwache Lützerath deshalb zu einer Kulturnacht auf der bedrohten Straße ein. »Die Landesregierung ignoriert die Wissenschaft, indem sie viel zu viel Kohle verbrennen will. Sie verwüstet tagtäglich unsere Region, nun soll auch noch die Verbindungsstraße zwischen zwei geretteten Dörfern abgerissen werden. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sollen auch noch sieben Windräder zerstört werden, um die Kohle darunter abzubaggern. Man fragt sich wirklich, in welchem Jahrhundert Herr Wüst und Frau Neubaur leben«, so Alexandra Brüne aus Holzweiler. (…)