Doppelgänger des Tages: Hvaldimir

Joergen Ree Wiig/Norwegian Directorate of Fisheries Sea Surveillance Unit/AP/dpa Der Beluga auf Asylsuche in der norwegischen Fischereiaufsichtsstelle am 26. April 2019

Ist Wladimir Putin überhaupt Wladimir Putin? Die Frage, ob anstelle des russischen Präsidenten nicht längst irgendwelche Doppelgänger in der Öffentlichkeit auftreten, wird auch außerhalb von Saure-Gurken-Zeiten in den Qualitätsmedien durchgekaut. Jetzt könnte sie einer Lösung näher gekommen sein. Denn vor der Westküste Schwedens ist ein angeblicher russischer Spionagewal wieder aufgetaucht, der den norwegischen Nachbarn schon vor Jahren aufgefallen war. Der mehrere Meter lange Meeressäuger hatte damals Fischerboote »bedrängt«, er trug ein Geschirr mit einer Kamerahalterung und der Aufschrift »Equipment St. Petersburg« um den Leib.

So sind sie, die Russen: So böse wie blöd genug, Wale zur Spionage abzurichten und ihnen dazu Geräte umzuschnallen, die auf die Urheber zurückverweisen. Damals, in Norwegen, bekam das Tier erstens seinen Spitznamen »Hvaldimir« verpasst und zweitens das Geschirr abgenommen. Vermutet wurde dann, es könne einer Station, wo man es abgerichtet hatte, entflohen sein. Kein Spion also, ein Überläufer. Ende der Aufregung? Von wegen. Hochverdächtig ist nämlich, dass Russland den ganzen Hype über Hvaldimir nie mit einem Wort kommentiert hat.

Wenn der Wal also jetzt in der Gegend von Göteborg aufgetaucht ist, könnte man eigentlich Entwarnung geben: Ohne Geschirr und Kamera kann er ja rein technisch nichts mehr ausspähen. Außer vielleicht, sagten befragte Meeresbiologen, ein Walweibchen. Das sei bei einem Tier im mutmaßlichen Lebensalter von 13 bis 15 Jahren ganz normal. Kennen wir ja aus der eigenen Jugend.

Und wenn diese These vom abgemusterten Spionagewal auf Brautschau stimmt, dann kennen wir auch sein mutmaßliches Ziel: Kopenhagen. Da gibt es ja eine Statue der kleinen Meerjungfrau, also vielleicht auch deren lebendiges Original im Øresund.