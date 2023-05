»Die EU hat den Gerichtshof immer wieder ignoriert«

blickwinkel/stock&people/imago Fischer sortieren ihre Netze am Kai von Essaouira (30.11.2011)

Wegen des Fischereiprotokolls zwischen der Europäischen Union und dem nordafrikanischen Königreich Marokko hat sich der niederländische Landwirtschaftsminister an das Parlament in Den Haag gewandt. Was steht in dem Papier?

Das Protokoll läuft am 17. Juli aus. In dem Brief steht, dass die Europäische Kommission es zunächst nicht verlängern wird, bis am Ende des Jahres der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung trifft. Der hatte dieses Abkommen, das die Fischerei auch vor der sahrauischen Küste regelt, mehrmals für nichtig erklärt, da die Westsahara ein von Marokko gesondertes Territorium ist. Doch Rabat verfügt weder über Souveränität noch ein Verwaltungsmandat über das Gebiet, weshalb das Abkommen nicht auf die besetzte Westsahara angewendet werden kann. Der EuGH hat auch mehrfach bestätigt, dass ein derartiges Abkommen die Zustimmung des sahrauischen Volkes voraussetzt. Und diese Zustimmung kann nur durch die Frente Polisario als legitime Vertreterin gegeben werden.

Ist die Nachricht für die Sahrauis ein Grund zum Feiern?

Zum Teil schon. Denn voraussichtlich wird nach Auslaufen des Protokolls die illegale Fischerei vor der sahrauischen Küste zumindest vorübergehend eingestellt. Wir wissen, dass die EU die Entscheidung des EuGH und anderes internationales Recht immer wieder ignoriert hat, und befürchten daher, dass der Effekt der Entscheidung nicht von Dauer sein wird. Wir sind sehr skeptisch, ob die EU die Rechtsprechung ihrer eigenen Gerichte endlich respektieren wird.

Könnten nicht einzelne Länder, auch wenn es nicht zu einer Neuauflage des Protokolls kommen sollte, Wege finden, um weiter in sahrauischen Gewässern zu fischen?

Alle Indizien zeigen, dass der Gerichtshof zum dritten und letzten Mal in unserem Sinne entscheiden und dieses Abkommen für nichtig erklären wird. Trotzdem befürchte ich, dass die Länder auch dieses Mal die Rechtsprechung umgehen werden – vor allem Spanien. Von den 138 Fischereilizenzen für die Westsahara, die die EU erhalten hat, wurden 93 an Madrid ausgegeben. Spanien, vielleicht auch andere Länder, werden gewiss einen Weg finden, um die illegale Ausbeutung der Ressourcen der Westsahara weiterzubetreiben.

Neben der Fischerei geht es auch um andere Ressourcen. So soll das Solarprojekt im besetzten Boujdour an der sahrauischen Atlantikküste um einen neuen Megasolarpark erweitert werden. Wer profitiert davon?

Die Einzelheiten sind noch nicht bekannt, doch an erster Stelle wird auf vielen Ebenen Marokko profitieren. Auch das neue Solarprojekt ist ohne Zweifel illegal. Doch durch den Aufbau bestimmter Infrastrukturen in der Westsahara und vor allem durch Projekte sogenannter grüner Energie konsolidiert Marokko die Besatzung und sucht vermehrt Alliierte, die bei der Ausbeutung der sahrauischen Ressourcen mit ihnen kooperieren. Das Königreich bindet diese Länder und Konzerne an gigantische Projekte wie den neuen Solarpark. Doch wir Sahrauis als die Souveräne über das Land sind gegen solche Projekte, egal wie grün und sauber sie sind. Denn das ist stumpfes Greenwashing, über das sich die Besatzungsmacht nur ein anderes Antlitz geben will.

Jüngst feierte die Frente Polisario den 50. Jahrestag ihres Bestehens. Wie optimistisch ist Ihr Blick in die Zukunft?

Für uns ist die Entstehung der Polisario nicht nur ein Datum, das den Anfang einer Befreiungsbewegung markiert. Es ist vielmehr die Geburtsstunde für die Sahrauis als Nation und Volk. Denn die meisten Sahrauis, egal wo sie sich befinden, identifizieren sich heute mit der Frente Polisario, ob in den Geflüchtetenlagern, den besetzten Gebieten oder der Diaspora. Sie wurde zwar als militärische Befreiungsbewegung gegründet, doch ist die Polisario für uns vielmehr ein soziales und politisches Projekt. In den vergangenen fünfzig Jahren haben wir sehr viele Errungenschaften, etwa im Bereich Bildung und Gesundheit, erzielt. Alle Menschen in den Lagern, die nach 1968 geboren sind, können lesen und schreiben. Die meisten haben eine Ausbildung. Trotz aller Schwierigkeiten in den Lagern haben alle Zugang zur Gesundheitsversorgung.