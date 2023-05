Zeitdruck in Spanien

Guillermo Gutierrez Carrscal/ZUMA Wire/IMAGO Auf der Suche nach einer konformistischen Linken: Yolanda Díaz (2.4.2023)

Monatelang hatte Spaniens Linke gestritten. Jetzt muss die Frage, ob die abtrünnigen Teile des mitregierendes Bündnisses Unidas Podemos (UP) gemeinsam unter dem Namen »Sumar« bei den kommenden Wahlen antreten werden, innerhalb von zehn Tagen gelöst werden. Am Montag nämlich hat Ministerpräsident Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE die Wahlen auf den 25. Juli vorgezogen. Das spanische Gesetz schreibt eine Frist von zehn Tagen für die Anmeldung vor.

Die »Sumar«-Kandidatin und bisherige Vizepräsidentin Yolanda Díaz erklärte via Twitter: »Ich nehme die Herausforderung an.« Der Generalsekretär der Vereinigten Linken (IU), Alberto Garzón, erklärte gleichzeitig: »Wir werden die sozialen Errungenschaften verteidigen und uns daranmachen, die reaktionäre Welle im Land zu stoppen.« Die Podemos-Generalsekretärin Ione Belarra ließ am Montag in Madrid via Pressestatement wissen, dass man daran arbeite, die Bewegung vereint zu präsentieren.

Der Chef der IU in der Region Andalusien, Juan Antonio Valero, erklärte am Montag, dass »mehr als 800 Stadträte, 57 Mehrheiten und Hunderte lokaler Gruppen« dem Bündnis »Sumar« zur Verfügung stünden. Das bevölkerungsreiche Andalusien ist für die IU bedeutend. Mit der Wahl entscheide sich der Kampf zwischen reaktionärem Rückschritt und demokratischem Fortschritt, sagte Valero auf einer Pressekonferenz in Sevilla. Der konservative Partido Popular (PP) hatte in der Region zuletzt sieben der acht Hauptstädte gewonnen.

Die bisher dominierende Kraft innerhalb der UP, Podemos, wirft der IU schon länger vor, an ihr vorbei ein Bündnis mit anderen Parteien zu schmieden. Podemos fürchtet, dass diese neue Formation zentrale Positionen der klassischen Linken schwächen könne, vor allem den Widerstand in der Frage von Waffenlieferungen und Kriegsbeteiligung und die Position zur NATO. Die IU weicht hier nicht nur von der Linie ab, die Abweichung war 2016 ein Hauptmotiv der Gründung des linken Bündnisses, wohingegen Podemos auf das Motto »Wir sind weder rechts noch links« setzt. Doch in dem Projekt von Díaz sind auch andere politische Kräfte im Spiel, etwa Podemos-Abspaltungen, die in diesen Fragen tatsächlich weiter weg stehen. Doch auch ein blanker Machtkampf um Posten ist zwischen den Vertretern beider Formationen in den letzten Monaten offenbar geworden.

Eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben droht im Zuge der Neuwahlen unter den Tisch zu fallen. Zu ihnen zählt das lange geplante Familiengesetz, das eine bezahlte Auszeit für Eltern von Kindern bis zu acht Jahren, freie Tage für die Pflege von Angehörigen und die Anhebung des Niveaus der Vergünstigungen für Alleinerziehende auf den Stand von Versorgern aus kinderreichen Familien vorsieht. Bedroht ist auch ein Gesetz, das die Versorgung bei psychischen Leiden garantieren soll. Ebenso ein vieldiskutiertes Gesetz zum Verbot von Prostitution. Schließlich wird auch das wichtige, erst vor kurzem verabschiedete Wohngesetz sabotiert werden können, nach dem die Anwendung von Mietpreisbremsen auf regionaler Ebene umgesetzt werden darf. Unberührt bleiben dagegen das sogenannte Maulkorbgesetz und die postfranquistischen Gesetze für Staatsgeheimnisse.

Die katalanischen Liberalen von Junts per Catalunya haben den anderen Parteien, die für die Unabhängigkeit der Region auftreten, angeboten, sich zur Wahl zu vereinen, auch wenn beide Seiten ideologisch weit auseinanderstehen. Der Generalsekretär der Partei, Jordi Turull, erklärte dazu am Montag: »Ich glaube, dass die Strategie in Madrid nicht funktioniert hat, egal, wer dort regiert, ob die eine Farbe oder die andere.« Deshalb werde man mit unterschiedlichen unabhängigen Kräften sprechen. Man müsse herauszufinden, ob diese gewillt seien, »Möglichkeiten auszuloten«.

Mit Blick auf die Wahlen hängt viel davon ab, dass die Liberalen von der regionalen katalonischen Partei Ciudadanos, die seit 2015 landesweit agiert, nicht mehr bei der Wahl antreten. Am Sonntag konnte sie in vielen Regionen keine Mandate erringen. Auch im Rathaus von Madrid nicht, wo sie bislang die stellvertretende Bürgermeisterin stellte. Ihr Generalsekretär Adrián Vázquez kündigte am Montag ein Treffen für Dienstag an, in dem man beraten werde, ob die 2006 gegründete Partei erneut an den Wahlen teilnehmen werde. Sollte man sich dagegen entscheiden, käme das einer politischen Beerdigung gleich.