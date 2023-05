Kongress infiltriert

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Auch die Kommunistische Partei beteiligte sich selbstverständlich am Gedenken zum 10. Todestag von Hugo Chávez (Caracas, 5.3.2023)

Die Differenzen zwischen der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV) und der regierenden Vereinigten Sozialistischen Partei (PSUV) werden immer gravierender. Am 21. Mai wurde in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ein Kongress durchgeführt, der eine »Rettung der Kommunistischen Partei« vor ihrer Führung beabsichtigte. Diese habe sich die PCV »angeeignet« und sich von der Basis »abgekehrt«, wie auf einem von den Veranstaltern im Februar unter dem Namen »Nationale Bewegung Patriotische PCV« eröffneten Twitter-Account zu lesen war.

Doch dem PCV-Sekretär für internationale Beziehungen, Héctor Alejo Rodríguez, zufolge habe es sich um einen »gefälschten Kongress« gehandelt. »Wir haben bereits bewiesen, dass die Mehrheit der Teilnehmer PSUV-Angehörige waren. Einige wenige waren tatsächlich vor zehn, zwölf oder mehr Jahren in der PCV aktiv. Sie sind heute aber keine regulären Mitglieder. Mit ihnen wird versucht, der Öffentlichkeit zu verkaufen, dass es eine Spaltung in der Partei gibt, dass es Mitglieder der PCV gibt, die unzufrieden sind«, so Rodríguez am Dienstag im Gespräch mit junge Welt.

Dem Parteisekretär zufolge sei das Ziel des Kongresses gewesen, die PCV unter Kontrolle einer den Interessen der PSUV treuen Gruppe zu bringen. »Das wichtigste, was wir klarstellen wollen, ist, dass es in der PCV keine Spaltung gibt. Es gibt einen soliden Zusammenhalt in der PCV, und das um so mehr, als wir mit der realen Gefahr konfrontiert sind, dass unsere Organisation strafrechtlich verfolgt und verboten werden könnte«, so Rodríguez weiter. So sei auf dem Treffen eine Stellungnahme verlesen worden, in der offen angekündigt wurde, dass man gegen die PCV bis zum Obersten Gerichtshof gehen werde.

Die aggressive Politik der venezolanischen Regierung gegen die PCV hat dieser zufolge ihren Ursprung im Jahr 2020. In den beiden Vorjahren hatten Zwangsmaßnahmen des europäischen und des US-Imperialismus die Wirtschaft Venezuelas hart getroffen. ­Darauf habe die von Präsident Nicolás Maduro geführte Regierung mit einer neoliberalen Politik geantwortet. In diesem Rahmen habe man Aktionen durchgeführt wie Liberalisierung der Preise und des Erdölhandels, Privatisierungen, Einfrieren der Löhne, Abbau von Sozialleistungen und Zerstörung von Tarifverträgen. »Es wurden attraktive Bedingungen für das Kapital geschaffen. Dies wiederum führte zu enormen Opfern für die venezolanischen Arbeiter«, so Rodríguez gegenüber jW.

Als dann 2020 Wahlen bevorstanden, rief die PCV die Regierungspartei dazu auf, diese Wirtschaftspolitik zu diskutieren. Letztere zeigte jedoch kein Inter­esse daran, worauf die Kommunisten die Entscheidung trafen, die zwischen ihnen seit 2018 bestehende Allianz zu beenden und unabhängig zu kandidieren. Laut Rodríguez habe damals eine von der PSUV geführte »systematische Diffamierungskampagne« begonnen, bei der unter anderem verbreitet wurde, dass die Kommunisten Zuwendungen vom US-Imperialismus erhielten. Auch Repressionen nähmen zu.

Bei den Parlamentswahlen 2020 erhielt die PCV nur 2,4 Prozent der Stimmen und einen Sitz in der Nationalversammlung, den seither Generalsekretär Óscar Figuera innehat. Doch Rodríguez zufolge wird Figuera immer wieder das Rederecht verweigert. Die Parlamentsführung begründe dies mit einer geänderten Verordnung, wonach das Rederecht neuerdings mit der Anzahl der Vertreter einer Partei zusammenhänge. Auch der erste Vizepräsident der PSUV, Diosdado Cabello, greife in seiner jeden Mittwoch im Staatsfernsehen laufenden Sendung die PCV systematisch an, so Rodríguez.

Auf einem im November vergangenen Jahres von der PCV veranstalteten Kongress beschloss die Partei ihre Linie der »Konfrontation und Distanzierung von der neoliberalen Politik«. Aktuell wirbt die Partei auf nationaler und internationaler Ebene um Solidarität. Rodríguez bewertet die Kampagne als Erfolg. Tatsächlich haben etwa 50 kommunistische Parteien aus aller Welt eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich hinter die PCV stellen. »Wir sehen die PCV nicht als Selbstzweck, sondern als ein Instrument des Klassenkampfes, der Arbeiter«, betont Rodríguez. Dieses Instrument für den politischen Kampf müsse unbedingt erhalten bleiben.