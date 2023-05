Fang mich, wenn du kannst

Patrick Pleul/dpa Amtskollegen gehen nun gemeinsam auf die Jagd nach Asylsuchenden (Swiecko, 30.5.2023)

Jeden Sommer das selbe Spiel. Die Temperaturen steigen, mehr Menschen versuchen, in die Festung Europa zu kommen, rechte Politiker verbreiten Panik. Selbstverständlich ist »going on game«, wie der Versuch des irregulären Grenzübertritts im Fachjargon heißt, leichter, wenn einem nicht die Füße bei Minusgraden einfrieren.

Bei einem Besuch in Polen sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag, beide Länder wollten »die Grenzkontrollen verstärken«. Bei dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Bar­tosz Grodecki in der Ortschaft Swiecko zeigte sie sich zuversichtlich, dass beide Länder »dem neuen Migrationsdruck auch gemeinsam Herr werden«. Dieser werde insbesondere über Belarus erzeugt und sei »ein Stück weit gesteuerter Migrationsdruck«, so Faeser. Dazu solle mehr Personal eingesetzt werden, die gemeinsamen Kontrollen in Zügen und im Binnenflugverkehr sollten ausgeweitet werden. Stationäre Grenzkontrollen, also Kontrollpunkte an der einst so gefeierten »grünen Grenze« soll es aber weiterhin nicht geben.

Ganz zum Entsetzen des brandenburgischen Innenministers Michael Stübgen (CDU). Er hatte Faeser aufgefordert, auch stationäre Grenzkontrollen zu errichten. Die Innenministerin lehnt dies ab und verweist auf drohende Staus, die den regen Pendlerverkehr über die Grenze stark beeinträchtigen würden.

Auch der brandenburgische CDU-Fraktionschef Jan Redmann stänkert. »Die Lage hat sich zugespitzt«, sagte er am Dienstag in Potsdam. Davor dürfe die Bundesinnenministerin »nicht die Augen verschließen«. Er sprach zudem von »Vertrauen«, dass sie in die »Kompetenz der Bundespolizei« haben sollte. Diese könnte die Grenzkontrollen so durchführen, dass es keine Staus gebe, meinte Redmann. Den Weg, die Schleierfahndung zu verstärken, bezeichnete Redmann als völlig unzureichend. Laut seinen Angaben seien zuletzt binnen 24 Stunden an der Grenze zwischen Brandenburg und Polen 122 Menschen irregulär eingereist. Im Februar seien diese Zahlen noch weit geringer gewesen.

Im junge Welt-Gespräch am Dienstag nachmittag sagte er, dass festzustellen sei, dass ein Großteil der Asylsuchenden einen russischen oder belarussischen Stempel in den Papieren hätte. Die »staatlich gesteuerte Ostroute« sei eine »Schleusung nach Europa« als »Mittel der hybriden Kriegführung gegen die EU«, so der CDUler.

Wenig überraschend deckt sich dies mit der Forderung der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Andrea Lindholz (CSU). Sie glaubt an eine höhere Macht: »In einem autokratischen Staat wie Weißrussland sind Grenzübertritte in diesem Umfang kein Zufall. Es liegt nahe, dass diese illegalen Einreisen Teil einer Strategie sind, um die EU zu destabilisieren«, sagte sie im Springer-Blatt Welt (Dienstagausgabe).

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer warf der Bundesregierung Versäumnisse in der Asylpolitik vor und schlug gar vor, das Grundgesetz dahingehend zu ändern. »Kretschmers Forderungen kennen wir bereits von der AfD«, sagte Clara Bünger, Sprecherin für Flucht- und Rechtspolitik der Linkspartei am Dienstag gegenüber junge Welt. Dass er sich um einen bürgerlichen Anschein bemühe, könne nicht darüber hinweg täuschen, dass er auf Stimmenfang ganz rechts außen sei. Dabei sei er sich nicht zu schade, reale Ängste zu instrumentalisieren und Ressentiments gegen Geflüchtete zu schüren, so Bünger.

»Ich befürchte, dass der Einsatz an der polnisch-deutschen Grenze zu rechtswidrigen Zurückweisungen führen wird. Dabei handelt es sich bei den zurückgewiesenen Menschen häufig um Schutzsuchende mit hohen Anerkennungschancen. Fakt ist: Alle Schutzsuchenden haben ein Recht auf rechtsstaatliche Verfahren«, formulierte Bünger ihre Sorge über die Entwicklung der Debatte. Direkte Zurückweisungen an den Grenzen seien mit EU-Recht und den Menschenrechten unvereinbar.