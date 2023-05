Rechte formiert sich

Victoria Jones/PA Wire Protest unerwünscht: Innenministerin Braverman spricht bei den »National Conservatives« (London, 15.5.2023)

Der britische Landesteil Wales ist dieser Tage ein guter Ort, um die andauernde politische, soziale und wirtschaftliche Krise Großbritanniens zu beobachten. Am 20. Mai zogen Tausende Menschen durch die Stadt Swansea. Sie forderten die Unabhängigkeit der walisischen Nation vom Vereinigten Königreich. Es war die größte derartige Manifestation der dortigen Unabhängigkeitsbewegung, die je zustande gebracht wurde.

Wer nach Gründen für diese Unzufriedenheit sucht, braucht nur auf den zur walisischen Großstadt Cardiff gehörenden Stadtteil Ely zu schauen. Dort wurden am Abend des 22. Mai zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall getötet. In der Nachbarschaft verbreitete sich schnell die Vermutung, dass dieser Unfall durch einen Streifenwagen der Polizei verursacht wurde, als dieser die beiden auf E-Bikes fahrenden Jugendlichen mit hoher Geschwindigkeit verfolgt hatte. Die Polizei bestreitet das beharrlich, jedoch existieren mittlerweile Filmaufnahmen, die den Verdacht nähren. Als die Polizei in der Nacht des Unfalls zahlreich erschien, um eine vorwiegend von jungen Menschen aus der Nachbarschaft besuchte Trauerkundgebung zu bewachen, wurden die eintreffenden Einheiten aus der Menge heraus mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Einige Autos gingen in Flammen auf.

Ely ist ein Armutsbezirk, wie es viele gibt in Großbritannien. Laut einem Artikel der linken walisischen Onlinezeitung Voice.Wales vom 24. Mai sind 59,1 Prozent aller schulpflichtigen Kinder dort auf kostenlose Schulspeisung angewiesen, mehr als in jedem anderen Bezirk von Wales. Ely wird von Stadträten der Labour-Partei regiert. Die Zeitung listet zahlreiche kommunale Dienstleistungen, Jugendeinrichtungen und ­Sportzentren auf, die unter der Verwaltung der lokalen Sozialdemokratie dort in den vergangenen Jahren geschlossen worden sind. Auch das eine Geschichte, die sich vielerorts erzählen ließe. Zugleich sinkt im ganzen Vereinigten Königreich die öffentliche Unterstützung für die Polizei. Laut einer aktuellen Yougov-Umfrage haben nur noch fünf Prozent der Bevölkerung Vertrauen in die öffentlichen Sicherheitskräfte. Im Dezember 2019 waren es noch 77 Prozent. Der britische Staat steckt in der größten Legitimationskrise seiner Geschichte. Auch das Erstarken der walisischen Unabhängigkeitsbewegung kann als Indiz dafür genommen werden.

Immer, wenn solche Legitimationskrisen erscheinen, beginnt im bürgerlichen Lager eine Sinnsuche. Das war in den 1920er und 1930er Jahren so, als in Großbritannien faschistische Strömungen vom konservativen Lager – aber auch von Teilen der Sozialdemokratie – hofiert wurden. Es fand seine Fortsetzung in den 1960er Jahren, als man die »neue Rechte« als Reaktion auf linke Massenbewegungen aus der Taufe hob – Margaret Thatcher, der Premierministerin gewordene Rammbock gegen die britische Gewerkschaftsbewegung, war eines ihrer durchschlagendsten Produkte, eine prominente Lieferantin asozialer Ideologie. Heute treten neue Formationen auf den Plan, um Antworten auf Klimakrise, Staatsentfremdung und andere Probleme der bürgerlichen Gesellschaftsordnung zu finden.

Eine solche Formation ist »National Conservatism«, eine dem US-amerikanischen evangelikalen Lager entsprungene Bewegung, deren Name Programm ist. Am 16. Mai hielt diese Bewegung ihre erste Konferenz auf britischem Boden ab. Das Publikum bestand nicht nur aus Mitgliedern der Konservativen Partei. Diese hatte jedoch zahlreiche Unterhausabgeordnete und prominente Ministerinnen und Minister dorthin geschickt, unter ihnen auch Sue-Ellen Braverman, die für Polizeigewalt und Flüchtlingsbekämpfung verantwortliche Innenministerin. Es sei »nötig, die Einwanderungszahlen zu senken«, so Braverman in ihrer Konferenzrede. Stärkere Grenzkontrollen würden ermöglichen, mehr Lkw-Fahrer, Bauarbeiter und Erntehelfer auf britischem Boden auszubilden, so Braverman weiter.

Und fast, als hatte sie eine Vorahnung der in Cardiff bevorstehenden Jugendunruhen gegen die Polizei, wetterte die konservative Unterhausabgeordnete Miriam Cates in ihrer Rede gegen einen »liberalen Individualismus, der dem kulturellen Marxismus machtlos gegenüber steht, der die Seelen unserer Kinder zerstört«. Es sei die Schuld der Universitäten und Schulen, die »unseren Kindern beibringen, unser Land sei rassistisch, unsere Helden seien Schurken, die Menschheit töte den Planeten«, so dass »psychische Probleme, Selbstverstümmelung und Selbstmord« unter den Jugendlichen anwachsen würden. Nicht Armut, Ausbeutung und Klassengesellschaft sind demnach das Problem, sondern eine weltweite Verschwörung marxistischer intellektueller Eliten. Auch dies ist eine zunehmend verbreitete Erzählung unter konservativen Kreisen in Europa und den USA, mit antisemitischen Untertönen.

Laut einem Bericht des liberalen Onlinemagazins Open Democracy war das Publikum auf der »National Conservatism«-Konferenz ein elitäres, junges und studentisch geprägtes. Auch Abgesandte zahlreicher rechtskonservativer Thinktanks hätten sich dort versammelt. Es scheint ein Publikum zu geben für ein rechtes Programm, das »eine Welt unabhängiger Nationen« einfordert, sich gegen »Imperialismus und Globalismus« ausspricht, ein »Moratorium gegen Masseneinwanderung« einführen und zugleich den »freien Markt« fördern möchte, wie es im Zehnpunkteprogramm von »National Conservatism« nachzulesen ist. Die Bibel soll demnach den Leitfaden für das politische und gesellschaftliche Leben bereitstellen. Für die Sicherung der Zukunft des Staates brauche es eine starke Familienpolitik. »Die traditionelle Familie, die um den Lebensbund zwischen einem Mann und einer Frau und einem lebenslangen Bund zwischen Eltern und Kindern gestaltet ist, ist die Grundlage aller Errungenschaften unserer Zivilisation.«