Erdogan klar begünstigt

Yves Herman/REUTERS Die Qual der Wahl: Am Ende lagen die Kontrahenten nur knapp auseinander (28.5.2023)

Die Wahlen in der Türkei waren kein Sieg der Demokratie. Insbesondere der zweite Wahlgang für das Präsidentenamt am vergangenen Sonntag habe in einem Umfeld stattgefunden, das »in vielerlei Hinsicht nicht die Bedingungen für demokratische Wahlen« geboten habe, wie die Wahlbeobachtungsmission des Europarats und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Dienstag von AFP zitiert wurde.

Zwar seien die Wahlen allgemein »gut verlaufen«. Man habe zwischen »echten politischen Alternativen« entscheiden können. Die »Voreingenommenheit der Medien« und die »anhaltende Einschränkung der Meinungsfreiheit« hätten jedoch »ungleiche Bedingungen« zugunsten Recep Tayyip Erdogans geschaffen, der aus dem Urnengang gegen Kemal Kilicdaroglu knapp als Sieger hervorging.

Die derart im Amt bestätigte Regierung sieht das Wahlgeschehen jedoch anders. Am Dienstag gab die Nationale Rundfunkbehörde dpa zufolge bekannt, dass gegen sieben Sender ermittelt werde, die in der Wahlnacht »beleidigende Aussagen« über die Türkei verbreitet hätten. Als Beispiel wurde die Aussage einer Journalistin angeführt, dass »Wahlurnen noch keine Demokratie machen«.

Für US-Präsident Joseph Biden war Erdogans Erfolg Anlass zu einem Ordnungsruf. Am Montag habe er mit Erdogan telefoniert, nicht nur, um ihm zu gratulieren, sondern auch, um ihm klarzumachen, dass über einen gewünschten Kauf von US-Kampfjets erst dann eine positive Entscheidung winke, wenn Erdogan seinen Widerstand gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens aufgebe. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Grünen-Chef Omid Nouripour werden von Agenturen ähnlich zitiert.

Unterdessen wiederholte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir seine Kritik an den Wählern Erdogans unter in Deutschland lebenden Türken. Die Autokorsos, mit denen Erdogans Wahlsieg gefeiert wurde, seien »eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie«, so der Grünen-Politiker. Er forderte ein »Umdenken« in der Türkei-Politik und nannte als mahnendes Beispiel Russland, das man lange verkannt habe. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte wiederum der Türkei in der Rheinischen Post von Dienstag nach dem »manipulierten Wahlsieg Erdogans« den »wirtschaftlichen Niedergang« voraus.