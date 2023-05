Apple: Milliardendeal zur Produktion von Chips in USA

Evan Agostini/Invision/AP/dpa Apple-CEO Tim Cook

Cupertino. Apple wird im Rahmen eines milliardenschweren Deals Teile für Kommunikationschips in den USA entwickeln und herstellen lassen. Die mehrjährige Vereinbarung mit dem Chipkonzern Broadcom umfasst unter anderem Bauteile für 5G-Funktechnik, wie der iPhone-Konzern am Dienstag mitteilte. Konkrete Angaben zu Volumen oder Laufzeit gab es nicht. Apple verwies bei der Ankündigung aber auf das eigene Versprechen aus dem Jahr 2021, binnen fünf Jahren 430 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Der Konzern sieht sich dabei auf Kurs. Apple-Chef Tim Cook sprach am Dienstag von einem »unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas«. Bis auf weiteres findet die Massenproduktion des Konzerns aber noch in China statt. (Reuters/jW)