Türkei attackiert jesidisches Wohnhaus im Nordirak

Erbil. Bei einem türkischen Drohnenangriff im Nordirak sind kurdischen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe am Dienstag morgen ein Wohnhaus in der Stadt Khanasor (kurdisch Xanesor) getroffen. Die türkische Luftwaffe greife immer wieder das letzte zusammenhängende Siedlungsgebiet jesidischer Kurden in der Autonomen Region Kurdistan an, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Ankara legitimiert seine Attacken auf die Sindschar-Region (Sengal) mit der Verbindung der Widerstandseinheiten Sengals (YBS) zur in der Türkei kriminalisierten Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Getötet würden jedoch Menschen, die sich am Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) beteiligt haben, wie die Agentur anmerkt. Zudem habe sich die YBS 2014 unter dem Eindruck des 2014 vom IS an der jesidischen Gemeinschaft Sindschars verübten Genozids gegründet.

Der Arabische Rat von Sengal erklärte in einer Mitteilung: »Wie alle bezeugen können, werden Familien angegriffen. Dadurch wird die Rückkehr der Vertriebenen verhindert. (...) Als Volk von Sengal mit seinen arabischen, kurdischen, jesidischen und anderen Bevölkerungsgruppen leben wir wie eine Familie auf diesem Land. (...) Als arabisches Volk fordern wir von den internationalen Institutionen und Verantwortlichen, ihre Stimme gegen diese Angriffe zu erheben.«

Auch im Norden Syriens gehen die türkischen Streitkräfte regelmäßig gegen »PKK-Terroristen« vor. Am Dienstag meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu, dass 19 Kämpfer »neutralisiert« worden seien. Insgesamt wurde die Zahl der Getöteten seit Monatsbeginn mit 126 angegeben. (jW)