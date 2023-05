Armenien droht mit Rückzug aus OVKS-Allianz

imago/ITAR-TASS

Eriwan. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat wegen der seiner Ansicht nach mangelnden russischen Unterstützung im Konflikt mit Aserbaidschan mit dem Rückzug aus der von Moskau geführten Militärallianz Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) gedroht. »Ich schließe nicht aus, dass Armenien die Entscheidung treffen wird, sich aus der OVKS zurückzuziehen«, sagte Paschinjan am Montag bei einer Pressekonferenz in Eriwan.

»Wir haben angefangen, Sicherheitsfragen mit unseren westlichen Partnern zu diskutieren, weil wir merken, dass das Sicherheitssystem in der Region nicht funktioniert«, sagte Paschinjan. Man habe nun auch eine EU-Beobachtermission in die Konfliktregion eingeladen und keine OVKS-Beobachter, sagte er.

Zuletzt hatte sich die armenische Regierung zunehmend unzufrieden über die aus ihrer Sicht unzureichenden Bemühungen Russlands geäußert, Armenien gegen die militärische Bedrohung durch Aserbaidschan zu schützen. Die beiden Kaukasusrepubliken stehen seit dem Zerfall der Sowjetunion im Konflikt um die Grenzregion Berg-Karabach und lieferten sich bereits zwei Kriege.

Die Drohung mit dem Rückzug aus der Militärallianz erfolgt wenige Tage vor den von Russland ausgerichteten Gesprächen zwischen Paschinjan und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew in Moskau am Donnerstag. Nach den jüngsten tödlichen Zusammenstößen an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan waren die USA und die EU zuletzt verstärkt als »Vermittler« in Erscheinung getreten. Moskau tritt gegenüber Aserbaidschan zurückhaltend auf, weil es seine Beziehungen zur Türkei - Aserbaidschans wichtigstem Verbündeten - nicht belasten will.

Kremlsprecher Dmitri Peskow versicherte nach der Drohung Paschinjans, Russland »setzt den Dialog mit seinen armenischen Freunden fort«, einschließlich ihrer »gemeinsamen Teilnahme an Aktivitäten der OVKS«. (AFP/jW)