Bulgarien: Nächste prowestliche Regierung in den Startlöchern

Yves Herman / Reuters

Sofia. In Bulgarien zeichnet sich ein Ende der monatelangen Regierungskrise ab. Die beiden rivalisierenden prowestlichen Lager verständigten sich eineinhalb Monate nach einer Neuwahl am Montag in Sofia auf eine Koalition, bei der das Amt des Ministerpräsidenten zur Halbzeit wechseln soll. Als Regierungschefs sind die ehemalige EU-Kommissarin Maria Gabriel vom Mitte-Rechts-Bündnis GERB-SDS und Nikolaj Denkow vom liberal-konservativen Block PP-DB vorgesehen. Die neue Koalition verfügt im Parlament über eine Mehrheit von 133 der 240 Abgeordneten.

Beide Seiten wollen den Regierungschef für jeweils neun von insgesamt 18 Monaten Amtszeit stellen. Den Auftakt soll Denkow machen, dann wäre Gabriel an der Reihe. Bis dahin soll sie Vize-Regierungschefin und Außenministerin sein. Die ehemalige EU-Forschungskommissarin sagte, alle hätten »viele Zugeständnisse« gemacht, damit das Land eine reguläre Regierung bekomme. Denkow nannte als Schwerpunkte eine Justizreform sowie die Umsetzung der Auflagen für Bulgariens Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum und zur Euro-Zone.

Gabriel war vor einer Woche von Staatspräsident Rumen Radew mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die 44-Jährige scheiterte jedoch zunächst - auch, weil der Block PP-DS auf seinem Wahlversprechen beharrte, angesichts von Korruptionsvorwürfen keine GERB-geführte Regierung zu unterstützen. Radew wird nun in den kommenden Tagen vermutlich das neue Bündnis mit der Bildung einer regulären Regierung beauftragen. Derzeit führt ein Übergangskabinett die Geschäfte.

Bei der Wahl Anfang April war das GERB-Bündnis auf den ersten Platz gekommen, PP-DB auf Platz zwei. Das ärmste Land der EU befindet sich seit zwei Jahren in einer politischen Krise. Mehrere Wahlen führten zu Parlamenten, in denen keine Partei in der Lage war, eine Regierungsmehrheit zu organisieren. (dpa/AFP/jW)