Buhen und Pfeifen

Paris. Die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk hat mit Unverständnis auf die Buhrufe des Publikums gegen sie nach ihrer Erstrundenniederlage am Sonntag bei den French Open reagiert. »Was heute passiert ist, habe ich nicht erwartet. Ich habe keine Reaktion darauf, aber die Leute sollten sich ehrlich schämen«, sagte die 20jährige am Sonntag nach ihrem Ausscheiden gegen die an zwei gesetzte Belarussin Aryna Sabalenka, das das Turnier auf dem Court Philippe-Chatrier eröffnete. »Ich will sehen, wie die Leute in zehn Jahren reagieren, wenn der Krieg vorbei ist.« Kos­tjuk hatte Sabalenka nach der 3:6, 2:6-Niederlage keines Blickes gewürdigt und ihr nicht die Hand gegeben. Größere Teile des Publikums reagierten mit Buhrufen und Pfiffen auf diesen Verstoß gegen die Tennisetikette, deren Verteidigung ihnen wohl wichtiger erschien als symbolpolitische Platitüden. (dpa/jW)