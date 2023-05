Gut plaziert

Tampere. Mit dem Gewinn der ersten WM-Silbermedaille seit 70 Jahren hat sich Deutschlands Eishockeynationalteam in der Weltrangliste vom neunten auf den fünften Platz verbessert. Das teilte der Weltverband IIHF nach dem Ende der WM in Lettland und Finnland mit. Deutschland überholte damit nach dem ersten WM-Finale seit 1930 Topnationen wie Schweden und Tschechien. Neuer Weltranglistenerster ist Kanada vor Finnland. Die Kanadier waren mit dem 5:2 im Endspiel gegen Deutschland am Sonntag abend im finnischen Tampere zum 28. Mal Weltmeister geworden und sind nun alleiniger Rekordchampion vor den derzeit ausgeschlossenen Russen. (dpa/jW)