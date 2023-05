Alte Meister

Marco Alpozzi/LaPresse/imago

Der am Sonntag in Rom zu Ende gegangene 106. Giro d’Italia wurde seinem Ruf wieder vollauf gerecht. Er gilt in der Radsportszene als die wohl abwechslungsreichste Landesrundfahrt. Die diesjährige Ausgabe zeigte sogar in jeder einzelnen der drei Rennwochen jeweils ein komplett anderes Gesicht.

Im ersten Drittel wurde noch packender Radsport geboten. Während der zweiten Woche rückten die radsportlichen Leistungen in den Hintergrund, denn die allumfassende Tortur stellte den Giro-Tross auf eine harte Probe. Heftiger Dauerregen mit folgenreichen Stürzen sowie das wieder grassierende Coronavirus dezimierten das Fahrerfeld erheblich. Weitere Ausfälle mussten ferner auf die ungewöhnlich kalten Temperaturen im Norden Italiens zurückzuführen sein, machten doch zunehmend Erkältungs- und Magen/Darm-Erkrankungen im Peloton die Runde.

Die Summe all dieser Strapazen sorgte dann auch dafür, dass beinah ein Drittel aller gestarteten 176 Fahrer das Ziel in Rom nicht erreichte. In der am vergangenen Dienstag eingeläuteten letzten Rennwoche rückte dann glücklicherweise wieder das Sportliche in den Mittelpunkt. Auf der 16. Etappe hinauf zum Monte Bondone im norditalienischen Trentino siegte der als einer der Topfavoriten gehandelte João Almeida (UAE Team Emirates). Der erst 24jährige Portugiese verwies seine beiden ärgsten Widersacher, den noch 37jährigen Geraint Thomas (­Ineos Grenadiers) sowie Primoz Roglic (Jumbo Visma) mit seinen 33 Lenzen auf die Plätze. Letzterer verlor sogar einige Sekunden, alle weiteren Kontrahenten wurden von diesem Trio deutlicher distanziert. Damit verfestigte sich auch die doch etwas wunderliche anmutende Entwicklung im Kampf um die Gesamtwertung dieser Italienrundfahrt. Seit einigen Jahren ist im Profiradsport ein klare Tendenz zu eher jungen herausragenden Fahrern zu erkennen. Alle Grand-Tour-Triumphe der vergangenen drei Jahre gingen an Fahrer weit unter 30 Lebensjahren. Man denke nur an den Slowenen Tadej Pogacar, der 2021 mit nur 21 Jahren seine erste Tour de France gewann und dies 2022 wiederholen sollte.

Angenehm, dass die drögen Zeiten einer Team-Sky-Epoche um die sattsam bekannten Chris Froome & Co. wohl überstanden schienen. Heuer aber nicht. Im Laufe des gesamten Giro mit einer starken mannschaftlichen Geschlossenheit auftretend, verlegte sich Ineos-Grenadiers während der entscheidenden Tage offensichtlich wieder auf das langweilige Dominieren des Pelotons durch dauerhaft angeschlagenes Höchsttempo. Sämtlich Attacken sollen durch solch eine übliche, aber unattraktive Vorgehensweise bereits im Keim erstickt werden. Und das gelang den Mannen um die Maglia Rosa ziemlich überzeugend. Keiner, auch nicht die aufstrebende junge Generation, bekam einen Stich. Der Chef des Giro, Mauro Vegni, brachte es etwas despektierlich auf den Punkt: »Dieser Giro d’Italia steht im Zeichen der alten Generation, die bald in die Radsportrente geht.«

Bis zum alles entscheidenden Bergzeitfahren am Sonnabend hielt Ineos sämtliche Konkurrenten in Schach. Hinauf zum Wallfahrtsort nach Monte Lussari im Dreiländereck Italien-Slowenien-Österreich fiel diese mannschaftliche Unterstützung für den Führenden natürlich weg. Der einsame Kampf gegen die Uhr und die bis zu 22 Prozent steile Rampe sollte gleichsam zum Carnifex werden. Spektakulär allemal, auf einer schmalen Betonpiste ohne Begleitfahrzeuge den Gipfel zu erklimmen. Amüsant wurde es visuell dadurch, dass pro Fahrer ein Betreuer auf einem Begleitmotorrad Platz nahm und – das Ersatzrad geschultert – hinterherfuhr. Sensationell das Rennen und der Ausgang. Primoz Roglic ging mit 26 Sekunden Rückstand hinter Geraint Thomas auf die Strecke.

Direkt an der slowenischen Grenze waren selbstverständlich Hunderte Fans des ehemaligen Skispringers an der Strecke. Wenn das ihn nicht motivierte, dann wohl vor allem der Startort Tarvisio. Hier hatte Roglic in seinem Vorberuf mit der slowenischen Juniorenmannschaft Skisprung-Gold bei der WM 2007 gewonnen. Aber es lief nicht gut an für ihn. Mitten in der Steigung sprang die Kette vom Rad, der hektische Betreuer, noch immer mit dem Ersatzrad auf dem Rücken, behinderte Roglic mehr, als er half. Wichtige Sekunden gingen so verloren. Dieser Defekt löste beim Slowenen einen Adrenalinschub aus. Losgelöst ballerte Roglic im stakkatoartigen Pedaltritt einer Nähmaschine gleich dem Ziel entgegen. Und er schaffte das schier Unmögliche, nahm dem zu selbstsicher agierenden Geraint Thomas noch 40 Sekunden ab und durfte sich am Sonntag in Rom völlig verdient für seinen ersten Giro-Triumph feiern lassen. Den schönsten Schlusspunkt setzte aber der Brite Mark Cavendish. Auch schon 38 und Sprinterkönig der letzten zwei Dekaden gewann er die Abschlussetappe vor dem Kolosseum. Ein passendes Finale für den Giro der »abtretenden Generation«.