Nachschlag: Biotop für Neonazis

Christian Ditsch Aufmarsch von Neonazis 1999 im brandenburgischen Halbe

Jahrzehntelange Wühlarbeit ultrarechter Protagonisten, die Ignoranz politischer Entscheider und nicht zuletzt Justiz und Polizei, die Strafverfahren verschleppen, anstatt voranzutreiben, haben in Südbrandenburg ein Biotop von in der Gesellschaft etablierten Neonazis entstehen lassen. Den Ton geben nun die Kinder derer an, die in den 90er Jahren Hass und Gewalt säten. Wie konnte es dazu kommen? Ein Versagen fast aller Ebenen ist der Hintergrund. Der CDU-Landeschef Jörg Schönbohm wird 1999 gezeigt, wie er sich dafür ausspricht, »die rechtsgerichteten Jugendlichen nicht auszugrenzen« und zu Besuch in ihrem Jugendclub »Flash 29« ist. Einer der Nährböden für das, was später daraus erwachsen sollte. Heute sind die Schläger von damals Inhaber von Baufirmen, Diskotheken und Modelabels. Bezeichnend der Fall des einschlägig bekannten Gaststättenbesitzers Daniel G.: Die Sparkasse Spree-Neiße vergab 2020 einen Kredit von 700.000 Euro für den Kauf des »Deutschen Hauses«. Der Laden brummt. (mme)