Rückkehr der Inquisition

Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS Die Matroschka kann nichts dafür: Antirussische Proteste in Warschau (17.7.2022)

Polen bekommt wieder eine Inquisition. Staatspräsident Andrzej Duda unterzeichnete am Montag das am Freitag vom Sejm abschließend beschlossene Gesetz über die Einrichtung einer »Regierungskommission zur Erforschung russischer Einflüsse auf das politische Leben Polens von 2007 bis 2022«. Zugleich forderte er das polnische Verfassungsgericht auf, die Übereinstimmung der Kommission mit der Verfassung zu prüfen. Das hat jedoch keine aufschiebende Wirkung.

Vergeblich hatte Polens führende Tageszeitung, die Rzeczpospolita, am Montag auf der Titelseite gefordert: »Jetzt Ihr Veto, Herr Präsident!« Polens rechtswissenschaftliche Fachwelt ist sich mit Ausnahme einiger Hofjuristen einig: Die Kommission ist verfassungswidrig, und zwar, wie ein Gutachten für den Senat, die zweite Parlamentskammer, nachgerechnet hat, in 13 Punkten.

Die wichtigsten davon sind: Die Kommission soll Politiker, von denen sie überzeugt ist, dass sie ihr Amt »unter russischem Einfluss« ausgeübt haben, für bis zu zehn Jahre von öffentlichen Ämtern ausschließen können, ohne dass sie erstens dazu befugt ist – denn Urteile zu sprechen ist laut Verfassung Sache der Gerichte – und ohne dass es zweitens gegen diese Quasiurteile Rechtsmittel gibt. Solche Urteile verstießen drittens gegen das Rückwirkungsverbot, weil die betreffenden Handlungen der Politiker zum »Tatzeitpunkt« legal gewesen seien. Das verstoße viertens gegen die Bindung staatlichen Handelns an Recht und Gesetz sowie fünftens gegen den auch in der polnischen Verfassung verankerten Grundsatz der Gewaltenteilung.

Sechstens seien die Mitglieder der Kommission nicht abberufbar und könnten für ihr Handeln nicht gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Amtszeit der Kommission ist weiter nicht an die Legislaturperiode des Sejm gebunden, obwohl dieser ihre Mitglieder beruft – wäre sie das, würde sie mit dem Ende der Legislaturperiode automatisch ihre Tätigkeit einstellen müssen. Vielmehr soll sie als nachgeordnete Behörde des Ministerpräsidenten arbeiten.

Im übrigen ist der Begriff »russischer Einfluss« so unpräzise definiert, dass jedes Gespräch mit einem russischen Diplomaten in der Vergangenheit – heute sind die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern praktisch eingefroren – zum Indiz für den entsprechenden Verdacht erklärt werden kann. Oder, wie am Montag ein Vizeverteidigungsminister sagte, die Nutzung des russischen Social-Media-Kanals Telegram durch Journalisten.

Duda begründete seine Entscheidung damit, dass »die polnische Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu erfahren, wer in der Vergangenheit aus welchen Motiven wie entschieden hat«. Polen sei in der Vergangenheit mit solchen öffentlich tagenden Untersuchungskommissionen gut gefahren. Genau das bezweifelt die Opposition. Sie hat angekündigt, die Kommission zu boykottieren. Die Abgeordnete Magdalena Biejat von der Linken forderte auch die Medien auf, den Sitzungen des Gremiums fernzubleiben – was ein frommer Wunsch ist, weil sich zumindest das Staatsfernsehen die Gelegenheit nicht nehmen lassen wird, große Sendeflächen mit Übertragungen aus der Kommission zu füllen.

Genau das ist der Verdacht der Opposition: Die Kommission solle ein Wahlkampfinstrument der regierenden »Vereinigten Rechten« werden und insbesondere den Vorsitzenden der »Bürgerplattform« (PO), den früheren Ministerpräsidenten Donald Tusk, »grillen«. Vertreter der PO drohten Präsident Duda, er würde dann der erste sein, der sich für sein Handeln vor dem Staatsgerichtshof werde verantworten müssen – sofern natürlich die Opposition die bevorstehenden Sejmwahlen gewinnt und die PiS-Kommission nicht den Wahlsieger zum russisch Beeinflussten erklärt und ihm die Amtsübernahme verwehrt. Oppositionelle Medien formulierten die Hoffnung, dass die Untersuchungskommission der Tropfen sei, der das Maß überlaufen lassen und die Anhänger der Opposition zur Wahlbeteiligung motivieren werde. Die erste Probe darauf kommt am 4. Juni: Für diesen Tag hat Donald Tusk zu einer Massenkundgebung für die Demokratie in Warschau aufgerufen.