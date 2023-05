90 Milliarden bis 2027

Bild13/imago Dass das für die Schiene benötigte Geld fließen wird, ist alles andere als sicher

Um das Schienennetz in der BRD wieder fit zu machen, braucht es sehr bald sehr viel Geld. Konkret sind es knapp 90 Milliarden Euro Gesamtinvestitionen, die bis 2027 dafür benötigt werden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Victor Perli hervor, über die dpa am Wochenende berichtete. Auch die Deutsche Bahn geht demnach von einem Bedarf in dieser Höhe aus. Für knapp die Hälfte dieser Summe – rund 43 Milliarden Euro – steht die Finanzierung im Bundeshaushalt bereits.

Der von der Bahn bezifferte Restbedarf von 45 Milliarden Euro war vor einigen Monaten auch in einem Beschlusspapier der Ampelkoalition aufgegriffen worden. Dieser Bedarf soll »soweit finanziell darstellbar« bis 2027 auch gedeckt werden, heißt es nun in der Antwort an den Linke-Politiker Perli. Finanziert werden soll das unter anderem aus einer Erhöhung der Lkw-Maut.

Dass das Geld damit tatsächlich fließen wird, ist alles andere als sicher und Gegenstand des laufenden zähen Haushaltsverfahrens. Finanzminister Christian Lindner pocht auf die Einhaltung der sogenannten Schuldenbremse. Insgesamt will der FDP-Politiker 20 Milliarden Euro kürzen – wo und wie, ist noch offen; ein Entwurf der Bundesregierung für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung liegt bisher nicht vor, auch wegen Meinungsverschiedenheiten in der Ampelkoalition. Auf den im März üblichen Eckpunktebeschluss der Regierung zum Haushalt hatte Lindner deswegen verzichtet. Auch der Termin für die Kabinettsbefassung mit dem Haushaltsentwurf Ende Juni wurde inzwischen verschoben. Er könnte nun im Juli erfolgen, ein Datum gibt es offiziell aber bislang nicht.

»Die Stärkung der Bahn benötigt viel mehr Mittel als die Ampelkoalition bislang zur Verfügung stellt«, erklärte Perli. Er kritisierte, die Ausbauziele für die Bahn seien bislang »komplett unterfinanziert«. Die Ampelkoalition verabschiede sich »damit still und heimlich von ihrem Koalitionsversprechen, den Personenverkehr bis 2030 zu verdoppeln und ein Viertel Güterverkehr auf die Schiene zu bringen«.

Um diese Ziele noch zu erreichen, müsse die Regierung bis 2027 doppelt so viel in die Bahn investieren wie bisher von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgesehen, erklärte Perli. Er forderte, dafür sofort eine »milliardenschwere Investitionsoffensive« einzuleiten. Die Bahn müsse »vor allem in ländlicheren Regionen attraktiver und zu einer Alternative zum Pkw werden«. Dies sei wichtiger als »unsinnige, teure Prestigeprojekte« wie das Vorhaben »Stuttgart 21«.

Auch die CSU, die zwischen 2013 und 2021 ununterbrochen den Verkehrsminister stellte, meldete sich zu Wort. Der Chef der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, machte Verkehrsminister Wissing für die Unpünktlichkeit bei der Deutschen Bahn verantwortlich. »Wir haben einen FDP-Verkehrsminister, der sich nicht für die Bahn interessiert und bereit ist, in sie zu investieren. Deswegen ist heute die Pünktlichkeit nicht mehr annähernd so gegeben wie in der Vergangenheit«, meinte Dobrindt im Interview mit dem Nachrichtenportal T-online am Sonntag. Das sei anders gewesen, als die CSU den Verkehrsminister gestellt habe. »Die Pünktlichkeit der Bahn lag jedenfalls unter CSU-Verkehrsministern bei 90 Prozent, und jetzt liegt sie bei 60 Prozent«, sagte Dobrindt, der von 2013 bis 2017 selbst Verkehrsminister war.

Der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), widersprach dieser Darstellung. »Das Schienennetz in Deutschland ist sanierungsbedürftig, es ist überlastet, weil es über Jahre hinweg auf Verschleiß gefahren wurde«, sagte Theurer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonntag.